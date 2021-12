Avanço da Ômicron: Fim de semana do Natal tem milhares de voos cancelados

Companhias aéreas comerciais de todo o mundo cancelaram mais de 4.500 voos no fim de semana de Natal, já que uma onda crescente de infecções por Covid-19, causada pela variante Ômicron, criou maior incerteza entre os viajantes de férias.

As companhias aéreas cancelaram globalmente pelo menos 2.401 voos na sexta-feira, que caiu na véspera de Natal e é um dia tipicamente pesado para viagens aéreas, de acordo com uma contagem corrente no site de rastreamento de voos FlightAware.com. Quase 10.000 voos foram atrasados.

O site mostrou que 1.779 voos de Natal foram cancelados em todo o mundo, junto com mais 402 que estavam programados para domingo.

Entre as primeiras companhias aéreas dos EUA a relatar uma onda de cancelamentos de fim de semana de feriado estão a United Airlines e a Delta Air Lines, que eliminou quase 280 voos marcados apenas na sexta-feira, citando a falta de pessoal em meio ao aumento de infecções por Covid-19.

No Reino Unido, muitas indústrias e redes de transporte lutavam com a falta de pessoal, visto que os trabalhadores doentes se isolavam, enquanto os hospitais alertavam para o risco de impacto na segurança dos pacientes.