Austrália e Indonésia assinam pacto de defesa na região Ásia-Pacífico

A Austrália e a Indonésia anunciaram nesta terça-feira, 20, um novo acordo de defesa entre os dois países vizinhos da região Ásia-Pacífico, palco de uma corrida militar e armamentista nos últimos anos.

O pacto, revelado durante a visita a Camberra do presidente eleito da Indonésia, Prabowo Subianto, contempla a realização de manobras conjuntas e permite que os seus respectivos exércitos operem no outro país.

Prabowo, que assumirá as rédeas da terceira democracia mais populosa do mundo, em outubro, disse querer fortalecer as relações com a Austrália, especialmente na agricultura, na segurança alimentar e na luta contra o tráfico de drogas.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que o acordo era “uma alavanca vital para os dois países apoiarem a segurança um do outro”.