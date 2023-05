Aumento de casos de ameba 'comedora de cérebro' pode estar ligado a mudanças climáticas

As mudanças climáticas podem estar por trás do aumento de casos de mortes causadas pela ameba apelidada de 'comedora de cérebro'. Um estudo publicado no jornal científico Ohio Journal of Public Health, dos Estados Unidos, aponta indícios de que a ameba, chamada cientificamente de Naegleria fowleri, está se proliferando mais em estados do norte dos EUA, mais frios, sendo que ela era mais encontrada apenas em estados mais ao sul, com temperaturas mais altas. O fato ligou o alerta das autoridades americanas.

"Dados de mudanças climáticas indicam aumentos consistentes nas temperaturas das águas superficiais, aumentando a probabilidade de que a Naegleria fowleri represente uma ameaça maior à saúde humana em regiões com histórico de ocorrência e em novas regiões onde ainda não foi documentado", diz o estudo.

Ainda segundo a pesquisa, a ocorrência dos casos de meningoencefalite amebiana primária, ligados à ameba, ainda são raros, mas os números registrados impressionam. Entre os anos de 1962 e 2015 foram identificados, nos Estados Unidos, 138 casos, sendo que a média de ocorrência anual passou de zero para oito. Os pacientes são predominantemente masculinos, com 76%, e abaixo de 18 anos, com 83% dos casos.

Como ocorre a contaminação

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, sigla em inglês), a contaminação ocorre quando uma pessoa entra em contato, pelo nariz, com água em que há a Naegleria fowleri. "As pessoas não se infectam ao beber água contaminada", explica um documento oficial. A ameba entra pelo nariz e migra para o cérebro ao longo do nervo olfativo, por isso o apelido "devoradora de cérebro".

Os sintomas começam entre 1 a 12 dias (a média é de 5 dias) após nadar ou ter exposição nasal a água contendo a Naegleria. As pessoas morrem de 1 a 18 dias (a média é de 5 dias) após o início dos sintomas. "A meningoencefalite amebiana primária é difícil de detectar porque a doença progride rapidamente, de modo que o diagnóstico às vezes ocorre após a morte do paciente", afirma o CDC.

Sintomas

Estágio 1 da doença

Dor de cabeça frontal severa

Febre

Náusea

Vômito

Estágio 2 da doença