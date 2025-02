Atropelamento em massa em Israel deixa ao menos 13 feridos e polícia prende suspeito

Ao menos 13 pessoas ficaram feridas, incluindo uma jovem de 17 anos que ficou em estado crítico, após um veículo colidir contra um ponto de ônibus no norte de Israel, nesta quinta-feira, em um "possível ataque terrorista", segundo a polícia. Duas vítimas estão em estado grave, seis em estado moderado e as demais ficaram levemente feridas. O suspeito foi morto no local.

"As forças policiais conseguiram interceptar um veículo suspeito e prender um suspeito" que atropelou os transeuntes em um cruzamento localizado ao sul da cidade de Haifa, informou a polícia em um comunicado, referindo-se a "um possível ataque terrorista".

A Polícia disse que o motorista era um palestino de 53 anos de idade, de Jenin, na Cisjordânia, que residia em Israel sem permissão. Ele era casado com uma cidadã israelense. Antes, fontes policiais afirmaram que o suspeito era um morador de 24 anos de Ma'ale Iron, perto de Haifa, sem histórico criminal.

Uma investigação preliminar mostra que o motorista atingiu primeiro as pessoas que estavam em pé em um ponto de ônibus no cruzamento, enquanto dirigia rapidamente na direção do cruzamento seguinte, onde colidiu com um carro da polícia e foi preso, segundo o jornal israelense Haaretz.

Eli Bin, diretor geral dos serviços de emergência do Magen David Adom, disse que os feridos no local estavam distantes uns dos outros, seja porque estavam fugindo ou porque foram atingidos pelo carro.

Maya, uma testemunha ocular que conversou com o Haaretz, disse que viu um grande veículo preto se movendo em direção ao ponto de ônibus no cruzamento e atingindo as pessoas que estavam nele.

"Nós corremos, foi uma grande confusão, ele veio direto para todas as pessoas no ponto”, afirmou. "Ficou claro que ele veio com intenção e dirigiu o mais rápido que pôde, depois seguiu em frente."

Em vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver a polícia de Israel abrindo um perímetro para controlar a cena do crime.

“O ataque envia uma mensagem de que na Cisjordânia, dentro da Linha Verde e em toda a terra da Palestina, há combatentes da resistência que não abrirão mão de seus direitos, e a resistência continuará até que a ocupação termine em todas as nossas terras”, disse o Hamas em comunicado após a batida.

Na semana passada, três explosões ocorreram em três ônibus diferentes no subúrbio de Bat Yam, no sul de Tel Aviv, sem nenhuma vítima, em uma tentativa de ataque terrorista, segundo as autoridades. Também foi encontrado um dispositivo explosivo em um ônibus na cidade vizinha de Holon, que foi neutralizado em seguida. As linhas de trem expresso de Tel Aviv foram fechadas devido às explosões. Dois israelenses foram presos sob suspeita de envolvimento.

Com informações de EFE e O Globo