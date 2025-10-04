Ato de campanha de Milei provoca incidentes com detidos na Argentina

Duas pessoas foram detidas neste sábado, 4, na cidade argentina de Santa Fé, em incidentes ocorridos durante uma visita do presidente Javier Milei, informaram fontes policiais à AFP.

Os distúrbios ocorreram quando o presidente participava de atividades em apoio a candidatos locais do seu partido, o La Libertad Avanza (LLA), na reta final da campanha para as eleições nacionais de meio de mandato, em 26 de outubro.

Milei busca reunir apoio em um parlamento onde sua força política é minoritária, mas sua campanha enfrenta turbulências em várias frentes.

Karina Milei, irmã do presidente e secretária-geral da Presidência, é suspeita de envolvimento em um caso de corrupção, enquanto o principal candidato a deputado do LLA foi acusado de ligação com o narcotráfico.

O próprio Milei é investigado por um suposto golpe com criptomoedas, e seu partido foi derrotado no mês passado em eleições realizadas na província de Buenos Aires, que concentra 40% do eleitorado nacional.

Nesse contexto, Milei participou em Santa Fé de um ato com candidatos locais, no qual foi recebido por uma multidão de apoiadores. Em outras partes da cidade, porém, manifestantes saíram às ruas para expressar rejeição ao presidente.

Confrontos entre os dois lados terminaram com "dois detidos pela Polícia Federal", confirmou à AFP uma fonte policial. Veículos locais mencionaram quatro detidos.

Uma visita do presidente à Terra do Fogo também resultou em incidentes, na última segunda-feira.