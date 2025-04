Um morto e dez feridos em ataques russos na Ucrânia

Ataques russos com drones nas regiões ucranianas de Zaporíjia e Kharkiv deixaram um morto e dez feridos, anunciaram as autoridades locais nesta quarta-feira, 2.

Na região de Zaporíjia, no Sul da Ucrânia, um homem de 45 anos morreu após o ataque de "um drone inimigo" que atingiu veículos estacionados em frente a uma casa. O governador local, Ivan Fedorov, confirmou que um homem e uma mulher, de 44 e 39 anos, ficaram feridos nesse ataque.

Kharkiv também é alvo de ataques russos

Na cidade de Kharkiv, localizada no Nordeste e próxima à fronteira com a Rússia, o prefeito Igor Terekhóv relatou oito feridos em outro ataque com drones das forças de Moscou.