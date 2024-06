Ataque no Líbano deixa três brasileiros feridos, diz Itamaraty

Três brasileiros, uma mulher e seus dois filhos, ficaram feridos após um ataque a bombas no sul do Líbano, neste sábado, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

A casa onde moram, em Saddikine, no sul do Líbano, foi atingida por uma bomba. Ao menos uma das vítimas encontra-se em estado grave.

"A Embaixada do Brasil em Beirute acompanha a situação e está em contato com os familiares dos três brasileiros feridos. Eles seguem recebendo atendimento médico", informou o Itamaraty.

As vítimas teriam sido atingidas enquanto estavam em casa, na cidade de Seddiqine, no distrito de Tiro.

A Agência Nacional de Informação do Líbano afirma que esse ataque partiu de Israel. Mas o Itamaraty não confirma a autoria do ataque.

Em nota deste sábado, a Embaixada do Brasil em Beirute recomenda que brasileiros não viajem para o sul do Líbano. Além disso, recomenda que os brasileiros que não julgem essencial ficar no Líbano, deixem o país.

"A Embaixada do Brasil no Líbano está atenta à escalada de tensão na região e empenhada em prestar as orientações devidas à comunidade. Caso não esteja no Libano, não viaje ao país. Aos nacionais brasileiros que não julguem essencial a permanência no Líbano, a Embaixada recomenda que considerem a precaução de ausentar-se do país até seu retorno à normalidade. Aos nacionais brasileiros que julguem essencial sua permanência no Líbano, evitar residir no sul do país ou deslocar-se a essa região, sobretudo às áreas de fronteira", afirma a embaixada que pede ainda a adoção de medidas de precaução, especialmente no sul do Líbano.

A embaixada também recomenda não fazer parte de aglomerações e protestos.

Desde o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel em outubro do ano passao, Tel Aviv intensificou as ações na Faixa de Gaza. O Hezbollah, baseado no Líbano, tem apoiado o Hamas.