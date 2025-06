Domo de ferro: ataques iranianos colocam em xeque a segurança anti-mísseis de Israel

Victoria Zikov administra um bar, que foi atingido por um míssil do Irã na madrugada desta segunda, em Tel Aviv há 25 anos. Em entrevista à BBC, Victoria diz estar assustada com os ataques iranianos, mas incentiva Israel a continuar lutando.

Do lado de fora, em meio aos destroços do bar, um grande pedaço de madeira caiu do andar de cima enquanto Victoria concedia entrevista ao correspondente. Ao longo da rua, as janelas ficaram penduradas por um fio, e o chão ficou coberto de cacos de vidro.

"Estou me sentindo absolutamente péssima. Não sei o que vou fazer", disse ela. Tenho muito medo dos ataques iranianos. Até ontem, eu achava que não aconteceria comigo. [Imaginava] que iríamos para a sala de segurança e que isso só aconteceria com os outros.

"Meu prédio foi bombardeado pelo Irã. Foi muito assustador, considerando que tenho quatro filhos. Estamos com muito medo, mas todos estão bem", contou Idan Bar, que mora no prédio na cidade de Petah Tikva, no centro de Israel.

Henn, de 39 anos, outro morador do prédio, disse que correu para se abrigar após ouvir sirenes. Ele disse ter ouvido uma forte explosão "e depois de alguns minutos vimos todos os estragos, todas as casas destruídas".

No terceiro andar, os apartamentos estavam sem parede. As janelas haviam sido arrancadas e cacos de vidro cobriam sofás, poltronas e mesas.

"Houve uma enorme explosão, mais do que apenas um estrondo", descreveu Tali Asher, de 44 anos, enfermeira que mora com a família no primeiro andar do prédio. — Os pisos e as paredes tremeram, as luzes se apagaram e a sala ficou cheia de poeira. O que vimos foi um caos total.

O apartamento de Ofir Pinsker, no terceiro andar, também foi atingido.

"Desapareceu, desabou", disse Pinsker, acrescentando que sua família havia sobrevivido ao se abrigar em um quarto fortificado.

As cenas de devastação testemunhadas em Petah Tikva são raras em Israel, onde os sistemas avançados de defesa aérea interceptam ameaças. Porém, com os ataques iranianos bem-sucedidos, essas cenas estão ficando cada vez mais rotineiras em Israel.