Ataque em cidade israelense de Haifa deixa um morto e vários feridos; veja vídeo

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas nesta segunda-feira, 3, em um ataque com arma branca em uma estação na cidade israelense de Haifa, segundo informaram os serviços de emergência. A polícia declarou que o autor do "atentado terrorista" foi morto pelas forças de segurança.

Este é o primeiro ataque fatal em Israel desde o início da trégua com o grupo islâmico palestino Hamas na Faixa de Gaza, em 19 de janeiro.

A identidade do agressor ainda não foi confirmada pela polícia. No entanto, a classificação de "atentado terrorista" sugere que o ataque está ligado ao conflito israelo-palestino.

O ataque ocorreu na estação de ônibus e trens de Hamifratz, no centro de Haifa. Jornalistas da AFP que estavam no local relataram ter visto o corpo do agressor coberto por uma manta e uma grande quantidade de sangue no chão.

O Magen David Adom (MADA), equivalente israelense da Cruz Vermelha, informou que um homem de 70 anos morreu e quatro pessoas estão sendo atendidas: um homem e uma mulher, ambos por volta dos 30 anos, e um adolescente de 15 anos, todos em estado grave. Além deles, uma mulher de 70 anos está em estado moderado.

Haifa, a maior cidade do norte de Israel, é conhecida por sua população mista de judeus e árabes.

