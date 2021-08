Ataque de drone dos EUA atinge carro-bomba do Estado Islâmico em Cabul

As forças norte-americanas lançaram um ataque de drone em Cabul neste domingo mirando um homem-bomba em um veículo que pretendia atacar o aeroporto, disseram autoridades dos Estados Unidos, conforme o país se aproximam do fim de sua presença militar no cidade.

O ataque, relatado pela primeira vez pela Reuters, é o segundo realizado pelas forças dos EUA no Afeganistão desde que um homem-bomba do Estado Islâmico atingiu o aeroporto na quinta-feira, matando 13 soldados dos EUA e dezenas de civis afegãos que tentavam fugir do país.

No sábado, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que a situação no local continuava extremamente perigosa e que seus comandantes militares haviam lhe dito que outro ataque militante era altamente provável dentro de 24-36 horas.

Autoridades norte-americanas disseram estar particularmente preocupadas com a afiliada local do Estado Islâmico atacando o aeroporto enquanto as tropas dos EUA partem, em particular com a ameaça de foguetes e explosivos transportados por veículos.

Uma autoridade norte-americana disse que o ataque deste domingo foi realizado por uma aeronave não tripulada pilotada de fora do Afeganistão, e que as explosões secundárias após o ataque mostraram que o alvo carregava uma "quantidade substancial de material explosivo".

Testemunhas relataram uma explosão perto do aeroporto e imagens de televisão mostraram fumaça negra subindo para o céu. Não houve relatos imediatos sobre vítimas.

O ataque aumenta o temor por um novo ataque a civis na cidade, a exemplo do que ocorreu na última quinta-feira, 26. O atentado terrorista deixou 13 militares americanos e mais de 170 civis afegãos mortos. Neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou na base aérea de Dover, em Delaware, para homenagear os mortos no ataque.

(Com agências internacionais)

