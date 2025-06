Ataque da Ucrânia com drones se tornou marco na história das guerras, diz especialista Com novas estratégias, drones baratos podem causar bilhões de dólares em prejuízos e serem infiltrados no território do inimigo

Drone usado pela Ucrânia: equipamento usa componentes baratos e controlados por sistemas de código aberto, como o ArduPilot, podem destruir aviões caríssimos. (Jose Colon/Getty Images)