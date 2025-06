Giro do dia: pacote fiscal de Haddad, Carla Zambelli fora do Brasil, eleições 2026 e mais

A semana mal começou e você não conseguiu se informar do jeito que gostaria? Pois saiba tudo o que de mais importante aconteceu nesta terça-feira, 03 de junho:

Haddad adia anúncio do novo pacote fiscal

Fernando Haddad, ministro da Fazenda no Governo Lula (Dney Justino / Audiovisual / PR)

Após a repercussão do anúncio sobre o ajuste na cobrança do IOF, na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou que a gestão petista teria 10 dias para apresentar uma alternativa e evitar que a Câmara votasse um projeto que derrubasse o decreto.

Com isso, o governo estuda medidas alternativas ao aumento do IOF, depois da reação negativa do mercado e de parlamentares. Confira no detalhe aqui.

Carla Zambelli deixa o país após condenação no STF

A deputada federal Carla Zambelli participa de audiência na Câmara (Vinicius Loures/ Câmara dos Deputados)

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) deixou o Brasil após ser condenada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Em maio, ela foi sentenciada a dez anos de prisão e à perda do mandato por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica contra o misnistro do STF, Alexandre de Moraes.

Após a repercussão, a PGR pediu prisão preventiva da deputada. Saiba mais sobre o caso.

Lula lidera contra Tarcísio e Eduardo, mas é superado por Bolsonaro e Michelle, diz pesquisa Gerp

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante coletiva de imprensa. Palácio do Planalto, Brasília - DF. (Ricardo Stuckert / PR/Flickr)

A pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta terça-feira, 3, mostra que, se as eleições de 2026 fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminaria o primeiro turno à frente do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), mas ficaria atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL). A taxa de rejeição do atual presidente cresceu sobretudo após os escândalos do INSS.

Leia a notícia na íntegra.

Brasil e Paraguai nas eliminatórias da Copa

Ancelotti falou pela primeira vez sobre assumir a Seleção Brasileira ( Reprodução)

O confronto das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Paraguai será realizado no próximo dia 10, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo. A demanda por ingressos está alta, principalmente pela presença do novo técnico da Seleção, Carlo Ancelotti. Veja quanto vai custar o ingresso para o jogo.

O que dizem especialistas sobre os drones usados pela Ucrânia?

Rússia e Ucrânia intensificam a guerra com o uso de tecnologia militar avançada (Freepik IA /Freepik)

A Operação Spider, realizada pela Ucrânia neste domingo, 1º, usou drones relativamente baratos para destruir avões militares russos de ponta. E deixou claro uma mudança importante nas estratégias de guerra entre os países.

Segundo especialistas, o ataque da Ucrânia com drones se tornou marco na história das guerras. Saiba os detalhes.