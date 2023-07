Ataque da Rússia a Odessa causou “uma das noites mais horríveis” da guerra, diz prefeito

Um ataque aéreo da Rússia a Odessa, cidade do sul da Ucrânia, durante a noite desta quarta-feira, 19, foi “uma das noites mais horríveis” da guerra, segundo o prefeito da região portuária do Mar Negro.

“Não nos lembramos de tamanha escala de ataque desde o início da invasão”, disse o prefeito Hennadii Trukhanov em postagem no Facebook.

Pior ataque na região

Autoridades ucranianas disseram que, pela segunda noite consecutiva, a Rússia atacou a cidade com mísseis de cruzeiro e drones de ataque Shahed.

A cidade teve diversas estruturas destruídas por explosões e civis, incluindo um menino de 9 anos, ficaram feridos depois que as defesas aéreas derrubaram um míssil de cruzeiro.

Em publicação no Telegram, Oleh Kiper, chefe militar da região de Odessa, disse que incêndios começaram depois que os ataques russos atingiram um terminal de grãos e petróleo e outras instalações industriais.

Essa é a segunda noite de ataques da Rússia à região portuária do Mar Negro após Moscou decretar o fim do acordo de grãos com a Ucrânia.

