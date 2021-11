Ataque a tiros em escola de ensino médio nos EUA deixa três mortos

Três estudantes foram mortos e outras seis pessoas, inclusive um professor, ficaram feridos quando um jovem de 15 anos abriu fogo nesta terça-feira (30) em uma escola de ensino médio na zona rural de Oxford, no estado de Michigan, norte dos Estados Unidos, informou a polícia local.

O suposto autor dos disparos, que também estuda nesta escola, foi detido e uma pistola foi apreendida após o ataque, disse Michael McCabe, da polícia de Oxford, no estado de Michigan.

"Não houve resistência durante a detenção e o suspeito pediu um advogado", informou o gabinete do xerife do condado de Oakland, Michigan, em um comunicado, no qual reportou que o jovem tampouco "deu nenhuma declaração de uma motivação".

"É uma situação muito trágica (...), temos muitos pais alterados", declarou McCabe ao canal de televisão Fox News.

O ataque a tiros ocorreu em Oxford, pequeno povoado 65 km ao norte de Detroit.

A polícia informou ter recebido mais de cem telefonemas ao serviço de emergência 911 pouco após o meio-dia, e que o atirador fez entre 15 e 20 disparos durante cinco minutos com uma pistola semiautomática, com mais de um carregador.

O suspeito foi detido cinco minutos após o primeiro telefonema ao 911, segundo as autoridades.