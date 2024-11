Assembleia da França decide sobre acordo UE-Mercosul nesta terça em meio a protestos

Os agricultores franceses completaram nesta terça-feira sua segunda semana de protestos, no mesmo dia em que a Assembleia Nacional debaterá e votará à tarde o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, amplamente rechaçado pela classe política da França.

Entre as inúmeras mobilizações desta terça-feira, destacaram-se as dezenas de tratores que se deslocaram para Estrasburgo (nordeste) para protestar perante o Parlamento Europeu, órgão envolvido no processo de aprovação do pacto entre o bloco europeu e os países do Mercosul.

Convocado pelo sindicato agrícola Coordenação Rural, o comboio foi retido pela polícia francesa nas imediações do bairro que abriga a sede do Parlamento Europeu.

Outras manifestações, a maioria delas de menor dimensão do que as mobilizações agrícolas organizadas em janeiro e fevereiro deste ano, aconteceram em Lille (norte) e Perpignan (sul), onde as passeatas também contaram com tratores.

Nesta última cidade, perto da fronteira com a Espanha, a convocação partiu do sindicato dos Jovens Agricultores (JA) e da Federação Departamental dos Sindicatos dos Exploradores Agrícolas (FDSEA) dos Pirenéus Orientais.

Precisamente pela sua proximidade com a Espanha - um dos países que mais exporta produtos agrícolas para França -, Perpignan é palco frequente de expressões de descontentamento do campo francês, o que revitalizou os protestos para pressionar o governo francês e impedir a aprovação do pacto entre a UE e o Mercosul.

Enquanto a Comissão Europeia e países como a Alemanha e a Espanha trabalham para avançar com o acordo, Paris opõe-se ao pacto.

Para demonstrar o consenso político sobre esta rejeição, a Assembleia Nacional francesa vai debater e votar esta tarde o acordo que, previsivelmente, será repudiado por todos os partidos, desde a extrema-direita, passando pelo centro liberal, até à esquerda.

Na quarta-feira, será a vez do Senado francês debater e votar o acordo.