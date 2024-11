Agricultores franceses jogam esterco em prédio em ação contra acordo com Mercosul

Um grupo de agricultores organizados por sindicatos profissionais organizou uma ação na cidade de Tarascon, no sudeste da França, com o despejo de estrume e outros resíduos em frente a um edifício público, para protestar contra o acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.

Os agricultores, que chegaram com tratores, colocaram um muro de fardos em frente às portas do Palácio da Justiça de Tarascon no início da manhã e despejaram estrume e outros resíduos no Centro de Impostos.

A ação foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Exploradores Agrícolas (FNSEA), principal organização profissional, e pelos seus parceiros Jovens Agricultores (JJAA), que hastearam sua bandeira acima dos fardos colocados no Palácio da Justiça.

Em declarações à emissora de rádio “France Bleu Provence”, o presidente da JJAA no departamento de Bouches-du-Rhône, Jérémy Tropini, justificou esta ação em primeiro lugar para pressionar contra o acordo entre a UE e o bloco sul-americano.

“Nos opomos ao acordo”, declarou, explicando que em sua opinião significaria importações de produtos, como o frango brasileiro, que é vendido na França mais barato do que o frango criado localmente, mas com um modelo agrícola diferente.

Especificamente, criticou que o setor agrícola do Mercosul envolve “desmatamento” e “pecuária alimentada com hormônios”.

A FNSEA e os JJAA, tal como a Coordenação Rural e outros sindicatos, vão lançar uma onda de ações de protesto a partir da próxima semana em toda a França, que incluirão comícios em frente às prefeituras, mas também em pontos estratégicos como centros logísticos ou nós de comunicação.

Uma delas está prevista para terça-feira na passagem fronteiriça com Espanha em La Junquera e mais concretamente na autoestrada, que é o principal ponto de acesso a França e ao resto da Europa para caminhões com produtos espanhóis.

As organizações profissionais pretendem levantar a voz contra o acordo UE-Mercosul, dada a possibilidade de que receba o impulso definitivo após anos de estagnação, mas também retomar as mesmas exigências que já motivaram seus protestos há um ano.