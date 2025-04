Argentina decretará sete dias de luto por morte de Papa Francisco

O presidente argentino Javier Milei declarará sete dias de luto pela morte do papa Francisco nesta segunda-feira(21), anunciou o porta-voz da Presidência.

"O papa Francisco, Jorge Bergoglio, faleceu. Líder espiritual e guia de milhões de homens e mulheres", escreveu o porta-voz Manuel Adornoi na rede X.

O presidente "decretará sete dias de luto pela morte do santo padre", acrescentou.

O que aconteceu com o Papa?

Em fevereiro, o Papa foi internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, após sofrer por vários dias com um quadro de bronquite.

A condição clínica do pontífice piorou gradualmente, e seus médicos diagnosticaram uma pneumonia bilateral. Ele passou 38 dias no hospital até que à sua residência no Vaticano, a Casa Santa Marta, para continuar sua recuperação.

Nesta madrugada, sua saúde não resistiu e ele faleceu.

Com a morte do papa, o Vaticano declara a "Sé Vacante", período no qual não há outro líder na Igreja Católica.

Em breve, o Colégio de Cardeais começará o conclave, uma reunião reservada no Vaticano para definir o sucessor de Francisco.

Que horas o Papa morreu?

O Papa Francisco faleceu na madrugada de 21 de abril de 2025, às 7h35 (2h35 da manhã no horário do Brasil). Francisco faleceu em sua residência, a Casa Santa Marta, segundo o Vaticano.

Papa Francisco era um líder progressista

Francisco, nascido na Argentina, foi nomeado bispo auxiliar em 20 de maio de 1992 pelo para João Paulo II.

Em 2001, foi criado cardeal no Consistório Ordinário Público. Seu cardinalato foi marcado pelo histórico pedido para que centenas de argentinos não viajassem à Roma em celebração, e sim, doassem o dinheiro da viagem aos pobres.

Eleito Papa em 2013, o primeiro latino-americano da história, Jorge Mario Bergoglio adotou o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo da simplicidade e defesa dos pobres.

Desde o início do pontificado, implementou reformas na Igreja Católica e assumiu uma postura mais progressista em questões sociais e ambientais.

Seu papado foi marcado pelo combate à corrupção no Vaticano, pela defesa dos marginalizados, por críticas contundentes ao capitalismo e pela defesa absoluta e inquestionável do meio ambiente.

Durante a trajetória como líder da Igreja Católica, também combateu crimes sexuais cometidos por membros do clero, endurecendo punições e eliminando o "sigilo pontifício", que dificultava investigações.

Francisco realizou em conjunto a diversificação da hierarquia da Igreja e ampliou a presença de representantes de diferentes regiões do mundo no Colégio de Cardeais e outros órgãos do Vaticano.

Reforçou, ainda, medidas contra corrupção financeira na Santa Sé, ação que aumentou a transparência nas contas do Vaticano.

*AFP com redação