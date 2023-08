Argentina dá até US$100 para turistas e brasileiros podem participar; veja como obter

Uma iniciativa criada pelo Instituto Nacional de Promoção Turística (INPROTUR), do Ministério do Turismo da Argentina, dá aos turistas que vão visitar o país um vale-presente de até US$ 100.

Batizado de Tesoros Argentinos, o programa oferece um cartão digital para o viajante trocar por experiências turísticas, com opções gastronômicas, de entretenimento, de bem-estar ou de aventura. segundo o site do programa, são mais de 1400 atrações para o turista escolher.

Para ganhar o vale de até US$ 100 é necessário ser um turista estrangeiro, maior de de 18 anos e que tenham uma reserva de pelo menos 3 noites. Antes de viajar, o interessado deve preencher um formulário online com seus dados e recibos no site do programa. As inscrições serão abertas no dia 15 de agosto.

Após o cadastro, o viajante receberá um e-mail da caixa "no-reply@pass.argentina.travel" com o nome de usuário e senha para entrar na plataforma Tesoros Argentinos. Será necessário preencher os dados para a criação da conta no site. Depois de ter a conta registrada, os pontos levarão até 72 horas para serem validados. Quantos mais dias o turista for ficar na Argentina, mais pontos ele irá receber.

Na plataforma, o usuário deve seguir as instruções para trocar cada atração. É possível filtrar pelo tipo de experiência e por província para escolher. Após trocar os pontos, o turista vai receber um e-mail com os detalhes para acessar a atração ou reservar a vaga. É necessário informar que você possui um código "Big Box".

Além do passo a passo online, o turista terá que ao chegar na Argentina ativar o benefício nos locais de ativação criados pela INPROTUR. Os pontos são válidos por 30 dias, a partir da data em que a ativação é realizada nos locais físicos. O que não for utilizado após o prazo retornará ao INPROTUR para ser disponibilizado por novos beneficiários.

Crise torna a Argentina um paraíso para os turistas

O projeto é apresentado em um momento que o país vive um boom do turismo, com brasileiros e outros vizinhos inundando a Argentina para aproveitar a crise cambial que torna tudo barato, desde estações de esqui aos famosos bife de lomo e vinho Malbec.

No primeiro trimestre de 2023, dados oficiais indicam que 1,9 milhão de turistas estrangeiros entraram ao país, quase o dobro do 1 milhão que visitaram a Argentina no mesmo período de 2022. Entre janeiro e março, os turistas estrangeiros injetaram US$ 1,5 bilhão na economia argentina.

O peso argentino é a moeda com pior desempenho nos mercados emergentes até agora este ano, com desvalorização de mais de 34%, apesar de uma série de controles do governo sobre a taxa oficial.