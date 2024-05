Otan anuncia ‘muro de drones’ em sua fronteira com a Rússia após nova provocação de Moscou Dos 32 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), seis fazem fronteira com a Rússia

Sem prazos especificados, o projeto inclui a implantação de sistemas antidrones para deter aeronaves não tripuladas inimigas (AFP/AFP)