Após debate, Biden amplia vantagem contra Trump em pesquisa eleitoral

Joe Biden abriu 14 pontos de vantagem contra Donald Trump em uma nova pesquisa sobre a intenção de voto dos americanos nas eleições para presidente dos Estados Unidos. Na nova prévia, o candidato democrata aparece com 53% das intenções de voto contra 39% para a reeleição de Trump.

Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pelo The Wall Street Journal e pela NBC News. Esta é a maior vantagem já registrada por Biden nos últimos meses. Em julho, o candidato democrata tinha 11 pontos de vantagem. Esse número caiu para 8 pontos no mês passado.

Esta foi a primeira pesquisa realizada após o debate entre os dois candidatos a presidência dos Estados Unidos. O embate de ideias entre os dois presidenciáveis foi marcado pelo caos. Trump tumultuou o debate com interrupções frequentes e evitou responder algumas das perguntas feitas.

Na última semana, uma pesquisa exclusiva realizada pelo EXAME/IDEIA, que une EXAME Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública, apontava vantagem de 8 pontos para Biden, com percentuais de 51% a 43%.

Vale lembrar que o sistema eleitoral americano é diferente do brasileiro. Lá, cada estado tem um número de votos definido e quem ganha leva todos os votos na maior parte dos estados. Mesmo que um candidato tenha mais votos na contagem total do que o outro, ele pode não ser eleito – como foi o que aconteceu com a democrata Hillary Clinton na última eleição. Entenda como funciona o colégio eleitoral neste episódio do podcast EXAME Política).

Para Bill McInturff, pesquisador republicano que dirigiu a pesquisa ao lado do pesquisador democrata Joeff Horwitt, os resultados foram obtidos em um momento instável e que isso pode significar uma reavaliação temporária da opinião dos eleitores. A expectativa é de que Trump recupere parte do terreno perdido.

A pesquisa ainda mostrou que o apoio de Trump entre as mulheres caiu mais 7 pontos percentuais para 33% contra 60% de Biden. Diagnosticado nos últimos dias com covid-19, Trump precisa correr para recuperar os votos.