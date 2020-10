Apesar da covid, EUA abre 6,5 mil novos restaurantes em setembro

Apesar da pandemia, novos restaurantes continuaram a abrir neste ano em ritmo relativamente rápido nos Estados Unidos, segundo dados divulgados na quinta-feira. A taxa de aberturas recentes está acima de 2018, 2017 e 2016, de acordo com dados compilados pelo Yelp, que faz reservas online para restaurantes e publica avaliações sobre as empresas.

Em setembro, o número de novos restaurantes em todo o país ficou apenas 100 unidades abaixo do mesmo período um ano antes, segundo o Yelp. Além disso, as inaugurações de restaurantes no último trimestre caíram apenas 10% em relação ao terceiro trimestre de 2019.

Após a forte queda em abril, os restaurantes começaram a se recuperar com aumento mensal de 29% de aberturas de maio a julho, disse o Yelp. Agosto e setembro foram relativamente estáveis, porém, mais de 6.000 novos restaurantes foram abertos em cada um desses meses, de acordo com o relatório. Além de restaurantes, mais mercados de frutos do mar e de produtores, bem como os chamados food trucks, foram abertos neste ano.

As inaugurações recentes de restaurantes são “otimizadas para a pandemia”, com mais espaço ao ar livre, menos densidade de mesas e projetados para a eficiência, de acordo com o relatório. As buscas de consumidores por mesas ao ar livre multiplicaram por cinco no último trimestre em relação ao mesmo período de 2019, disse o Yelp.

Embora as refeições ao ar livre tenham ajudado restaurantes durante os meses de calor e muitos locais estejam instalando sistemas de aquecimento com a chegada do clima frio, ainda não se sabe como os negócios se adaptarão durante o inverno no Hemisfério Norte.