Caverna em Laos: operação de 'alto risco' tenta localizar últimos homens presos

As equipes de resgate no Laos iniciaram neste domingo, 31, uma operação de alto risco para tentar localizar os dois últimos homens desaparecidos em uma caverna na província de Xaysomboun.

A nova etapa das buscas ocorre após o resgate de cinco sobreviventes que permaneceram presos por quase duas semanas no local.

"A esperança é que a missão de hoje localize as duas vítimas restantes", informou um grupo de resgate em publicação nas redes sociais.

Os cinco homens foram encontrados com vida na última quarta-feira, a cerca de 300 metros da entrada da caverna, situada em uma região montanhosa e de difícil acesso.

Eles faziam parte de um grupo de sete pessoas que ficou preso após inundações repentinas bloquearem a saída da caverna enquanto buscavam ouro, segundo a imprensa estatal.

O primeiro integrante do grupo foi retirado do local na sexta-feira. No sábado, outros quatro conseguiram deixar a caverna após receberem alimentos, medicamentos e apoio das equipes de resgate, que passaram vários dias bombeando água para reduzir o nível da inundação.

Os cinco sobreviventes receberam atendimento médico e apresentam bom estado de saúde, segundo os socorristas envolvidos na operação.

O mergulhador malaio Lee Kian Lie, que participa das buscas, afirmou que as equipes continuarão trabalhando com base nas informações coletadas junto aos sobreviventes.

"Vamos continuar procurando com base nas informações que temos e, talvez, consigamos chegar aos outros dois", declarou.

Segundo relato de Meud, o primeiro homem resgatado, os dois desaparecidos haviam entrado na caverna vários dias antes do restante do grupo e avançaram para áreas mais profundas do sistema subterrâneo.