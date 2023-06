Patrimônio de Berlusconi: ex-primeiro-ministro italiano deixou fortuna de R$ 33 bilhões

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, morto nesta segunda-feira, deixou um patrimônio de US$ 6,8 bilhões. Segundo a Forbes, a fortuna do político era divida com os cinco filhos e incluía participações de mídia, editoras e bancos. Com a atual cotação do dólar, na moeda brasileira, o montante ultrapassa os R$ 33 bilhões. Na lista de bilionários da revista americana de negócios e economia, ele aparece na posição 352.

Dentre as muitas vilas e propriedades em seu nome, Berlusconi morou em uma delas por quase 50 anos, segundo o L'Economia. Trata-se da famosa Villa San Martino ou Arcore, uma residência com 3.500 metros quadrados, a Arcore, localizada a cerca de 20 km do centro de Milão.

Qual é a fortuna de Berlusconi

Comprado em 1974, à época, o imóvel, que era avaliado em £ 1,7 bilhões, foi vendido a ele por £ 500 milhões. Hoje em dia, levando em conta o valor da libra, o dirigente teria pagado R$ 3 bilhões por uma casa que valia R$ 10,4 bilhões.

Outra residência famosa que tinha o político como dono era a Villa Visconti di Modrone, mais conhecida como Belvedere. A casa fica a 6 km da residência principal de Silvio Berlusconi e foi adquirida em um leilão, realizado em 1988. O local foi morada da ex-mulher do bilionário, Miriam Bartolini, morou por muitos anos antes de os dois se divorciarem.

A Villa Campari, por sua vez, era uma espécie de refúgio para o ex-primeiro-ministro. Composta por 30 quartos e uma marina de barcos privada. Na lista, também está a Villa Certosa, situada em Porto Rotondo, na ilha de Sardenha. Com 4.500 metros quadrados e 126 quartos, alí se hospedaram grandes nomes da História, como o ex-presidente dos EUA, George W. Bush, e o presidente da Rússia e amigo pessoal de Berlusconi, Vladimir Putin.