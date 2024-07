Aliados tentam convencer Biden a desistir da eleição

Alguns aliados e conselheiros de longa data de Joe Biden estão discutindo maneiras de persuadir o presidente a encerrar sua campanha de reeleição, conforme reportagem do New York Times. Fontes informadas sobre as conversas afirmam que um grupo de conselheiros acredita que Biden não conseguirá vencer o ex-presidente Donald Trump e que outro candidato, como a vice-presidente Kamala Harris, teria melhores chances contra o provável candidato republicano.

O porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, declarou nas redes sociais que a reportagem do New York Times "não é verdadeira" e que a equipe de Biden está "totalmente ao seu lado". No entanto, a NBC News relatou que vários aliados próximos de Biden agora consideram suas chances de vitória em novembro como praticamente inexistentes, com um oficial da campanha afirmando que ele "nunca se recuperará" do desempenho desastroso no último debate.

Na quinta-feira, 11, à noite, Biden enfrentou um novo teste durante uma coletiva de imprensa após a cúpula da OTAN em Washington. Antes mesmo de começar, ele cometeu um erro ao apresentar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, chamando-o de "presidente Putin". Durante a coletiva, ele se referiu à vice-presidente Kamala Harris como "vice-presidente Trump", erro imediatamente ridicularizado por Trump nas redes sociais.

Apesar de demonstrar conhecimento sobre política externa, Biden falou de forma lenta e às vezes dispersa. Parlamentares e assessores do Congresso disseram que sua performance foi suficiente para evitar uma onda de pedidos para que ele se retire da corrida, mas com erros suficientes para manter a preocupação em Capitol Hill.

Democratas querem desistência

O grupo de conselheiros de Biden acredita que, para convencê-lo a deixar a corrida, precisarão argumentar que ele não pode vencer Trump, que outro candidato como Harris poderia ter mais sucesso e que o processo de escolha de outro candidato seria ordenado e sem caos no Partido Democrata

As discussões refletem um crescente impasse entre Biden e seu partido desde o debate. A Casa Branca negou os relatos, com o porta-voz Andrew Bates declarando que a equipe de Biden está firmemente ao seu lado. T.J. Ducklo, porta-voz da campanha de Biden, classificou as alegações como "totalmente falsas".

Os conselheiros mais próximos de Biden, incluindo membros de sua família, permanecem convencidos de que ele continuará na corrida. No entanto, senadores democratas expressaram preocupações sobre a viabilidade de Biden em uma reunião com altos funcionários de sua campanha na quinta-feira

Após a reunião, poucos democratas disseram que suas preocupações foram resolvidas. O senador Richard Blumenthal, de Connecticut, disse aos repórteres que precisava de mais evidências para se convencer de que Biden ainda tem um caminho claro para a vitória.

A campanha de Biden está testando a força de Harris contra Trump em uma pesquisa de eleitores, a primeira vez que medem como a vice-presidente se sairia no topo da chapa desde o debate.