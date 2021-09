Alemanha volta a proibir entrada de brasileiros vacinados com Coronavac

A Alemanha voltou a proibir a entrada de brasileiros que tomaram a vacina contra covid-19 Coronavac, após ter anunciado a liberação na última semana. A partir de agora, o país só aceitará a entrada de turistas vacinados com imunizantes aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos, o que não é o caso da vacina chinesa. Apenas vacinados com os imunizantes da Pfizer, Astrazeneca, Moderna e Janssen estão permitidos.

Existe exceção apenas para os viajantes que forem ao país por motivos considerados essenciais, como trabalho ou pessoas que tenham cidadania europeia.

Países europeus que liberaram brasileiros

Outros países europeus, no entanto, já aceitam a entrada de viajantes do Brasil, desde que estejam com esquema vacinal completo contra a covid-19. São eles: Portugal, França, Suíça, Croácia e Espanha. O único país que não aceita vacinados com a Coronavac é a França. Em todos, a entrada também é liberada sem a necessidade de quarentena com a apresentação de um teste negativo para o coronavírus.

A comissão da União Europeia também disponibiliza site com informações atualizadas sobre os requisitos para viajantes nos 27 países-membros do bloco e nos quatro integrantes da zona Schengen (Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein).

