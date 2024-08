Alemanha prende suposto envolvido em esfaqueamento que deixou três mortos

A polícia alemã prendeu neste sábado (24) um indivíduo que pode estar ligado a um esfaqueamento que deixou três pessoas mortas e quatro gravemente feridas em Solingen, no oeste do país, e disse que um motivo “terrorista” “não pode ser descartado”.

O ataque ocorreu por volta das 21:40 (16:40 em Brasília) de sexta-feira, quando milhares de pessoas se reuniram em frente a um palco para marcar a abertura das festividades da cidade.

A polícia da vizinha Düsseldorf está investigando se a pessoa presa tem “uma possível conexão com o crime”.

O escritório da promotoria disse que ele é um adolescente de 15 anos suspeito de “deixar de relatar” um ato criminoso. Os investigadores acreditam que ele pode ter estado em contato com o autor do ataque.

O último relatório da polícia mostra três mortos e oito feridos, quatro deles com gravidade. Os mortos são dois homens de 56 e 67 anos e uma mulher de 56 anos.

“O culpado deve ser preso rapidamente e punido em toda a extensão da lei”, escreveu o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, na rede social X.

“O autor do crime ainda não foi identificado”, disse o promotor de Düsseldorf, Markus Caspers, em uma coletiva de imprensa.

“Ainda não conseguimos identificar um motivo, mas presumimos, dadas todas as circunstâncias, que a suspeita inicial de uma ação terrorista não pode ser descartada”, acrescentou.

Uma grande operação policial está em andamento para encontrar o suspeito, que fugiu após o ataque.

“Nossas forças de segurança estão fazendo todo o possível para prender o criminoso” e determinar seu motivo, disse a ministra do Interior, Nancy Faeser, que descreveu o ato como um ‘ataque brutal’.

O ministro regional do Interior, Herbert Reul, explicou que “um homem armado com uma faca esfaqueou pessoas aleatoriamente e as matou”.

“Ninguém sabe o motivo. Não podemos dizer nada até o momento sobre o motivo ou a pessoa”, acrescentou.

O festival público onde ocorreu o esfaqueamento foi um dos vários eventos planejados para marcar o 650º aniversário da fundação de Solingen.

Com cerca de 150.000 habitantes, a cidade está localizada na área de mineração do Ruhr, entre Düsseldorf e Colônia.

No X, os investigadores pediram ao público que relatasse qualquer informação que pudesse ser útil para encontrar o autor do crime, incluindo fotos e vídeos.

Os policiais estão sendo auxiliados por unidades de forças especiais e um helicóptero, disse um fotógrafo da AFP.