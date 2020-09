Alemanha autoriza testes de fase 2/3 de vacina da BioNTech e Pfizer

A BioNTech e a Pfizer disseram nesta segunda-feira que receberam aprovação por parte da autoridade regulatória alemã para iniciar os testes da fase 2/3 de sua vacina contra covid-19 na Alemanha.

As companhias farmacêuticas disseram que sua candidata a vacina, identificada como BNT162b2, está sendo testada para segurança e efetividade em um ensaio controlado por placebo com até 30 mil participantes em todo o mundo, incluindo na Alemanha.

O teste para a vacina – que ainda não foi aprovada para distribuição em nenhum país do mundo – vai ser conduzido em cerca de 120 locais ao redor do planeta, disseram as empresas.

A Pfizer e a BioNTech esperam receber revisão regulatória para a vacina até outubro de 2020. Se houver aprovação, as empresas planejam fornecer até 100 milhões de doses no mundo até o fim de 2020 e cerca de 1,3 bilhão até o fim de 2021, elas disseram.