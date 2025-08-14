Mundo

Air Canada cancela voos em resposta à possível greve de comissários de bordo

De acordo com o vice-presidente executivo da companhia, todos os voos serão suspensos na manhã de sábado

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15h59.

Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 16h06.

A Air Canada anunciou, nesta quinta-feira, 14, a suspensão gradual de voos devido à ameaça de uma greve de tripulantes que pode começar no sábado, em plena alta temporada de viagens.

"Esta manhã, começamos a suspender gradualmente as operações da Air Canada e da Air Canada Rouge", declarou Mark Nasr, vice-presidente executivo e diretor de operações da Air Canada, em uma coletiva de imprensa.

"Todos os voos serão suspensos na manhã de sábado", a menos que as negociações sejam retomadas e se chegue a um acordo até então, acrescentou.

A Air Canada, com sede em Montreal, transporta 130 mil passageiros diariamente, incluindo 25 mil canadenses que podem ficar presos no exterior.

A companhia e o sindicato que representa 10 mil comissários de bordo afirmaram no início desta semana que as negociações para renovar o contrato trabalhista haviam chegado a um ponto morto.

Os trabalhadores exigem aumento salarial e que as horas que trabalham em terra sejam pagas, especialmente durante o embarque, o que não ocorre atualmente.

"Os últimos dias de negociações foram realmente muito superficiais, sem nenhuma oferta substancial", declarou Arielle Meloul-Wechsler, chefe de Recursos Humanos e Assuntos Públicos da Air Canada.

"Nos sentimos muito mal por nossos passageiros; gostaríamos de voltar à mesa de negociações e conseguir um acordo", declarou, por sua vez, Natasha Stea, representante sindical e membro da tripulação de bordo.

Os passageiros afetados por essa disputa poderão mudar seu voo sem custo adicional ou receber um reembolso completo, informou a companhia aérea.

Em uma mensagem nesta quinta-feira no X, a secretária de Emprego do Canadá, Patty Hajdu, se comprometeu a proporcionar "todos os recursos necessários" para ajudar as partes a chegarem a um acordo.

A coletiva de imprensa desta quinta-feira foi interrompida por 15 agentes que se apresentaram ante os executivos com cartazes com a legenda "Trabalho não remunerado é inaceitável".

A Air Canada, a maior companhia aérea do país, opera voos diretos para 180 cidades de todo o mundo.

