O tarifaço gerou uma demanda inesperada — e de milhões — para este negócio de luxo nos ares

As empresas brasileiras estão contando as perdas com o tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos a uma série de produtos e serviços enviados daqui para lá.

Em meio a tudo isso, o empreendedor brasileiro Manoel Suhet está surfando num efeito colateral inesperado — e positivo para o negócio dele — do tarifaço.

Suhet é o fundador da bTd Travel & Jets, uma empresa de concierge para viagens corporativas e de luxo no Brasil e nos Estados Unidos.

O negócio da bTd é o de alugar assentos em jatinhos a um público até então acostumado a viajar de classe executiva em voos comerciais.

Ou, então, encontrar carros confortáveis, como limousines, helicópteros e iates para quem deseja uma experiência no estilo fora de casa.

Fundada em 2021, em Miami, a empresa de Suhet tem sido cada vez mais demandada neste 2025 por brasileiros endinheirados interessados em dolarizar uma fatia maior do patrimônio como um hedge num cenário de animosidade crescente entre Brasil e Estados Unidos.

"A demanda cresceu muito devido à busca de brasileiros por segurança e estabilidade econômica nos Estados Unidos”, diz Suhet. "Além do aumento das viagens de negócios e lazer entre brasileiros que têm relações econômicas e familiares nos dois países."

Quem é o empreendedor

Manoel Suhet tem uma longa trajetória profissional. Com mais de 30 anos de experiência, passou por empresas como Shell, Trafigura e Latam Airlines, onde foi vice-presidente de vendas.

Seu conhecimento no setor de viagens, somado a uma formação em Inteligência Artificial pelo MIT e Empreendedorismo pela Wharton School, o posicionou como um líder inovador no campo de viagens corporativas e de luxo.

Foi com esse know-how que ele fundou a bTd Travel & Jets, com o objetivo de transformar o mercado de viagens para o público de alta renda, oferecendo serviços de concierge exclusivos que vão além do simples transporte.

A bTd foi criada inicialmente como uma plataforma de viagens que integrava jatos privados, carros de luxo e hospedagens de alto padrão.

No entanto, foi em 2022, com uma nova rodada de investimentos, que a empresa decolou, lançando sua plataforma digital e ganhando maior visibilidade no setor.

Em 2023, com a introdução de novos serviços e a expansão de parcerias estratégicas, a bTd ganhou fôlego e visibilidade global.

Qual é o modelo de negócio

A bTd Travel & Jets é especializada em atender clientes de alta renda com uma proposta única de viagens de luxo. Seu modelo de negócios é baseado em três frentes principais: B2C (Business-to-Consumer), B2B (Business-to-Business) e B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer), cada uma atendendo a diferentes necessidades do mercado.

B2C : Aqui, os clientes se tornam membros de um clube exclusivo por meio de uma assinatura anual e têm acesso a uma plataforma que oferece desde voos privados até descontos em hotéis de luxo e serviços personalizados.

: Aqui, os clientes se tornam membros de um clube exclusivo por meio de uma assinatura anual e têm acesso a uma plataforma que oferece desde voos privados até descontos em hotéis de luxo e serviços personalizados. B2B : Este modelo atende empresas de pequeno e médio porte, especialmente as que necessitam de soluções de mobilidade para executivos. A bTd cuida das viagens corporativas com jatos privados e uma vasta gama de comodidades para os colaboradores.

: Este modelo atende empresas de pequeno e médio porte, especialmente as que necessitam de soluções de mobilidade para executivos. A cuida das viagens corporativas com jatos privados e uma vasta gama de comodidades para os colaboradores. B2B2C (white label): Atuando como uma plataforma de concierge, a bTd oferece seus serviços a instituições financeiras, como bancos privados e family offices. Aqui, a empresa se conecta com clientes que possuem cartões de crédito de alta renda e oferece pacotes exclusivos, como jatos privados e experiências de luxo, agregando valor aos serviços de gestão de patrimônio.

Além disso, a bTd tem parcerias com bancos como Bradesco, XP Investimentos, Banco do Brasil, e C6 Bank, proporcionando aos seus clientes vantagens exclusivas, como descontos em jatos privados e serviços de transporte executivo.

A empresa registrou um crescimento de 70% em 2023 e faturou 3,2 milhões de dólares em 2024, com a expectativa de alcançar 6 milhões de dólares em 2025.

"Este crescimento sólido é reflexo da popularidade crescente dos serviços da bTd e do modelo de negócios que tem atendido as necessidades de um público cada vez mais exigente", diz Suhet.

Em 2025, a bTd não só está consolidada como um player importante no mercado de viagens de luxo, mas também aposta fortemente em tecnologia e sustentabilidade como diferenciais competitivos.

Como é o uso da IA

A empresa utiliza Inteligência Artificial (IA) para otimizar a experiência do cliente, oferecendo soluções personalizadas para cada viagem, seja ela de negócios ou lazer.

No aspecto ambiental, a bTd tem se destacado pelo compromisso com a sustentabilidade. Através do uso de "empty legs" – voos privados em que o jato voa vazio de um destino para outro –, a bTd consegue reduzir o impacto ambiental ao otimizar o uso de aeronaves.

Em 2024, a empresa ajudou a compensar 76 toneladas de carbono, o equivalente a 11 voos de Rio a Miami.

Além disso, os voos movidos a SAF (Sustainable Aviation Fuel) e a compensação de emissões realizadas pela bTd refletem um modelo de turismo de luxo mais responsável.

Suhet acredita que a tendência do turismo de luxo está mudando. "Os clientes estão cada vez mais buscando otimização", diz ele. "O consumo ostentatório deu lugar a um desejo real de experiências mais eficientes e responsáveis."

A prática de compartilhar cabines de jatos é um exemplo disso, já que permite que os clientes tenham acesso a jatos privados a preços mais acessíveis, ao mesmo tempo em que minimizam a pegada de carbono por pessoa.

Com o objetivo de expandir ainda mais suas operações, a bTd já está presente nos Estados Unidos, Brasil, Portugal, Espanha e México, com planos de abrir novos mercados, como o Oriente Médio, e reforçar sua presença no Reino Unido, Canadá e outros países da Europa.