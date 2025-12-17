Qual aeroporto recebe mais passageiros no mundo? Veja o top 5

A aviação global ainda vive um período de recuperação pós-pandemia, mas os maiores aeroportos do mundo seguem com números impressionantes.

O aeroporto de Atlanta, por exemplo, o mais movimentado do mundo, recebeu 108 milhões de passageiros em 2024. Os dados são do Conselho Internacional de Aeroportos, que avalia 2.800 terminais em mais de 185 países e territórios.

No geral, o tráfego aéreo de pessoas quebrou recordes em 2024, ultrapassando os 9.4 bilhões de viajantes – um aumento de 8,4% em relação a 2023 e um aumento de 2,7% em comparação aos níveis de 2019, antes da pandemia do Covid-19.

Os 20 primeiros colocados dessa lista capturaram um total de 16% do tráfego global, uma parcela que envolve 1.54 bilhão de passageiros.

Conheça quais são os 5 aeroportos mais movimentados em tráfego de passageiros:

1. Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, EUA (ATL)

No ano de 2024, o aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, viu o fluxo de 108.067.766 passageiros totais, seno o aeroporto mais movimentado do mundo.

Foi um aumento de 3,3% em relação a 2023, mas uma queda de 2,2% de seus níveis pré-pandêmicos em 2019. Dos últimos 27 anos, esse aeroporto se manteve no primeiro lugar da categoria por 26 anos consecutivos, perdendo a posição apenas durante a pandemia em 2020, quando volumes de voo caíram drasticamente.

2. Aeroporto Internacional de Dubai, EAU (DXB)

Em segundo lugar se encontra o Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em 2024, 92.331.506 pessoas passaram pelo aeroporto, um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior, e de 6,9% dos níveis de 2019. Em 2023, se tornou o segundo aeroporto mais movimentado do mundo pela primeira vez e manteve a posição nos últimos estudos.

3. Dallas Fort Worth, EUA (DFW)

Em terceiro lugar está o aeroporto Dallas Fort Worth, em Dallas, no Texas. Com um total de 87.817.864 pessoas que circularam seus corredores em 2024, o terceiro colocado viu um aumento de 7,4% em relação a 2023, e um impressionante pulo de 17% na sua movimentação em relação a 2019. O texano se manteve em terceiro lugar desde 2023.

Cruzamento em Shibuya, Tóquio (iStock/Getty Images)

4. Tóquio Haneda, Japão (HND)

O único aeroporto do leste asiático na lista aparece em quarto lugar, com uma movimentação de 85.900.617 passageiros no último ano.

O número representa um aumento de 9.1% em relação a 2023 e um tênue aumento de 0.5% quando comparado aos números de 2019. Conseguiu superar Heathrow, de Londres, que ocupava o quarto lugar na lista anterior.

5. Londres Heathrow, Inglaterra (LHR)

O principal aeroporto de Londres está em quinto colocado na categoria, e é o único europeu nos top 5.

Servindo um total de 83.884.572 viajantes no último ano, o gigante britânico aumentou sua movimentação em relação a 2023 em 5,9%, e em 3,7% em relação aos níveis de 2019.