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Deputados paraguaios acusam Lula de 'distorcer a história' em fala sobre Guerra do Paraguai

Presidente da Câmara e parlamentares paraguaios criticam declaração do petista sobre a Guerra da Tríplice Aliança e dizem que conflito foi tratado com "leveza"

Lula: presidente brasileiro foi criticado por falar com "leveza" do "maior genocídio do continente" (Ricardo Stuckert/Flickr//Divulgação)

Lula: presidente brasileiro foi criticado por falar com "leveza" do "maior genocídio do continente" (Ricardo Stuckert/Flickr//Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de julho de 2026 às 14h19.

Deputados e senadores do Paraguai criticaram as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) e acusaram o petista de tentar "distorcer a história". As manifestações ocorreram após Lula afirmar, na última sexta-feira, que o Paraguai "decidiu invadir" o Brasil ao defender investimentos nas Forças Armadas.

A reação mais dura partiu do presidente da Câmara dos Deputados do Paraguai, Raúl Latorre. Em comunicado divulgado neste domingo, o parlamentar afirmou que Lula tratou "com leveza excessiva" a maior tragédia da história paraguaia.

"Lula, você está falando com leveza excessiva sobre a maior tragédia da nossa história, o maior genocídio do nosso continente", disse Latorre.

O deputado governista afirmou que a Guerra da Tríplice Aliança teve início após a intervenção militar do Império do Brasil no Uruguai e ressaltou que o conflito deixou o Paraguai devastado, com a perda de cerca de 60% da população e de 90% dos homens.

Latorre ainda ironizou uma declaração de Lula sobre a guerra na Ucrânia. "Uma vez você disse que ia terminar a guerra da Ucrânia 'com uma cervejinha'. Hoje você volta a falar com leviandade sobre conflitos armados na América", afirmou.

Na sexta-feira, ao defender maiores investimentos na área de Defesa, Lula disse que o Brasil precisa manter Forças Armadas são como Deus, ao reforçar a necessidade do fortalecimento do orçamento em defesa. 

"Nós gostamos da paz, mas não podemos esquecer que, um belo dia, o Paraguai decidiu invadir o Brasil. Invadiu Corumbá e, ao mesmo tempo, invadiu o Uruguai e ao mesmo tempo a Argentina. E essa guerra, que parecia que não seria grande coisa, durou cinco anos", declarou o presidente.

As declarações também provocaram reação da oposição paraguaia. O deputado Rubén Rubín afirmou que Lula tenta "distorcer a história" ao atribuir o início do conflito apenas à invasão paraguaia.

"Um povo que esquece sua história permite que outros a reescrevam segundo sua conveniência. E é precisamente isso o que hoje Lula tenta fazer", escreveu o parlamentar na rede social X.

A senadora Esperanza Martínez classificou as declarações como "resquícios de imperialismo" que tentam ocultar "uma guerra criminosa", enquanto o senador e historiador Eduardo Nakayama afirmou que Lula omitiu a intervenção militar brasileira no Uruguai, episódio que, segundo ele, antecedeu a invasão paraguaia e contribuiu para o início do conflito.

Com informações da EFE. 

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