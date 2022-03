Avião com 132 pessoas a bordo cai na China

Um avião da companhia China Eastern Airlines com 132 pessoas a bordo caiu nesta segunda-feira no sudoeste da China e o número de vítimas ainda é desconhecido, informou a Administração Chinesa de Aviação Civil (CAAC), sem divulgar um balanço de vítimas.

O avião "perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou", na região montanhosa de Guangxi, segundo a CAAC, que informou que a aeronave transportave 123 passageiros e nove membris da tripulação.

O Boeing 737 caiu em uma zona rural próxima da cidade e provocou um incêndio na montanha, afirmou o canal estatal CCTV.

Equipes de resgate foram enviadas ao local.

A imprensa local informou que, segundo os funcionários do aeroporto, o voo MU5735 da China Eastern Airlines não chegou a seu destino previsto em Guangzhou depois de ter decolado da cidade de Kunming (sudoeste) pouco depois das 13H00 (2H00 de Brasília).

"Pode confirmar que o avião caiu", disse a China Eastern Airlines em uma declaração na qual também deu detalhes de uma linha direta para parentes dos que estavam a bordo.

O voo saiu de Kunming às 13h11 (1h11 em Brasília), segundo os dados do FlightRadar24, e deveria aterrissar em Guangzhou às 15h05 (4h05 em Brasília).

O avião, que o Flightradar24 disse ter seis anos de idade, estava em cruzeiro a uma altitude de 29.100 pés às 4h20 no horário de Brasília. Pouco mais de dois minutos e 15 segundos depois, os dados mostraram que tinha descido para 9.075 pés.

Em outros 20 segundos, sua última altitude rastreada foi de 3.225 pés, indicando uma descida vertical de 31.000 pés por minuto, disse o Flightradar24.

Os dados meteorológicos online mostraram condições parcialmente nubladas com boa visibilidade em Wuzhou no momento do acidente.

O presidente da China, Xi Jinping, pediu que os investigadores determinem a causa do acidente o mais rápido possível para garantir a segurança "absoluta" da aviação, informou a emissora estadual CCTV.

Um porta-voz da Boeing disse: "Estamos cientes dos relatos iniciais da mídia e trabalhando para coletar mais informações". As ações da Boeing caíam na pré-abertura do mercado.

As ações da China Eastern Airlines em Hong Kong fecharam em baixa de 6,5% após a queda da aeronave.