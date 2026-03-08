Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Conflito no Irã testa emergentes, mas gestores mantêm confiança a longo prazo

Gestores apontam credibilidade fiscal, políticas monetárias estáveis e baixa exposição de investidores como pilares que sustentam os emergentes

Conflito no Irã impacta emergentes: o Ibovespa acumulou na última semana encerrada na sexta, 6, queda de 4,99%, o pior desempenho semanal desde junho de 2022 (Nelson Almeida/Getty Images)

Conflito no Irã impacta emergentes: o Ibovespa acumulou na última semana encerrada na sexta, 6, queda de 4,99%, o pior desempenho semanal desde junho de 2022 (Nelson Almeida/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 8 de março de 2026 às 16h06.

Apesar de o conflito com o Irã ter colocado à prova a recuperação dos mercados emergentes, gestores de grandes fundos internacionais afirmam que os fundamentos de longo prazo dessa classe de ativos permanecem sólidos.

A avaliação ocorre após uma semana de forte volatilidade nos mercados globais provocada pela escalada das tensões no Oriente Médio. A turbulência levou a quedas expressivas em ações e moedas de países emergentes, enquanto os rendimentos de títulos subiram.

O índice MSCI de mercados emergentes registrou a maior queda semanal em seis anos. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro que vinha batendo recordes com o fluxo estrangeiro, acumulou na última semana encerrada na sexta-feira, 6, queda de 4,99%, o pior desempenho semanal desde junho de 2022.

Mas, mesmo com o impacto imediato, gestoras como Pacific Investment Management Co. (Pimco), Barings LLC e T. Rowe Price avaliaram à Bloomberg que o cenário estrutural para os emergentes não mudou de forma significativa.

Segundo os agentes, muitos investidores estão apenas fazendo ajustes pontuais nas carteiras e evitam mudanças mais profundas enquanto aguardam maior clareza sobre a evolução do conflito.

A confiança se apoia em fatores que já vinham sustentando a atratividade desses mercados, como a busca por diversificação em relação aos ativos americanos, avaliações consideradas baratas e perspectivas de crescimento econômico relativamente mais robustas.

Mais de US$ 12 foram alocados em mercados emergentes

Os fluxos de capital recentes também indicam que parte dos investidores aproveitou a queda dos preços para ampliar posições. Até a última quarta, 4, foram adicionados US$ 12,6 bilhões a ações e títulos de mercados emergentes, segundo relatório do Bank of America (BofA) baseado em dados da EPFR Global.

Ainda assim, o ambiente permanece incerto. A alta do petróleo — com o Brent acima de US$ 90 por barril — aumenta a preocupação com o impacto sobre países que dependem da importação de energia. Ao mesmo tempo, o fortalecimento do dólar, tradicional ativo de refúgio em momentos de crise, tende a apertar as condições financeiras e reduzir retornos para investidores em mercados emergentes.

Diante desse cenário, algumas instituições já começaram a rever recomendações. O JPMorgan reduziu três vezes suas projeções para ativos de mercados emergentes na última semana, citando a incerteza gerada pelo conflito.

O banco passou a recomendar “peso de mercado” para câmbio e juros locais e adotou posição tática de “abaixo do mercado” para títulos soberanos e corporativos denominados em dólar.

Emergentes não perderam fundamentos, dizem gestores

Mesmo assim, a maior parte dos gestores vê o episódio como um choque temporário. Bill Campbell, gestor da DoubleLine, afirmou que não considera que a situação mude os fundamentos de forma permanente. Para ele, se o conflito for contido, o cenário de crescimento global e a convergência entre economias emergentes e desenvolvidas continuam válidos.

"Além disso, em um mundo onde as avaliações permanecem extremamente apertadas, os mercados emergentes oferecem muito valor e formas diversificadas de investir em diferentes temas", afirmou o getsor à Bloomberg.

Campbell também argumenta que as vendas recentes refletiram principalmente o desmonte de posições muito concentradas, o que pode abrir espaço para novas oportunidades quando houver maior clareza sobre o cenário geopolítico.

Para Pramol Dhawan, chefe de gestão de portfólio de mercados emergentes da Pimco, a atual tensão confirma um dos principais riscos para essa classe de ativos — o atrito geopolítico.

Ainda assim, o gestor avalia que fatores estruturais seguem favoráveis, como maior credibilidade fiscal em diversos países, políticas monetárias mais sólidas e uma rotação gradual de investidores globais que ainda mantêm exposição relativamente baixa a emergentes.

"O atual ciclo de mercados emergentes parece mais duradouro do que as altas anteriores, incluindo o ciclo de 2008", disse Dhawan.

Ghadir Cooper, chefe global de ações da Barings, ressalta que o risco geopolítico afeta todos os mercados, não apenas os emergentes. Na visão da gestora, porém, avaliações atrativas e a baixa participação dessa classe de ativos nas carteiras globais reforçam o argumento de diversificação — especialmente em um momento em que investidores buscam reduzir a dependência de ativos dos Estados Unidos.

"Os formuladores de políticas dos mercados emergentes têm sido tipicamente muito mais prudentes em termos fiscais do que seus pares desenvolvidos", afirmou.

Acompanhe tudo sobre:bolsas-de-valoresMercadosOriente MédioEstados Unidos (EUA)

Mais de Invest

Essa petrolífera desconhecida virou termômetro do pânico geopolítico em Wall Street

Primeira investidora brasileira construiu carteira global em pleno século 19

A ação dessa empresa subiu 523% em 5 dias. O motivo? O conflito no Irã

Petróleo tem maior alta semanal desde o início da pandemia

Mais na Exame

Mundo

Guerra no Irã causa interrupções na oferta de petróleo em países do Oriente Médio

Brasil

Tarcísio passa por procedimento no joelho em hospital de São Paulo

EXAME Agro

Café dispara nas bolsas com exportações menores do Brasil e tensão no comércio global

Pop

Quem é o favorito do BBB 26? Enquetes mostram disputa acirrada entre líderes