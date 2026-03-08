Conflito no Irã testa emergentes, mas gestores mantêm confiança a longo prazo

Apesar de o conflito com o Irã ter colocado à prova a recuperação dos mercados emergentes, gestores de grandes fundos internacionais afirmam que os fundamentos de longo prazo dessa classe de ativos permanecem sólidos.

A avaliação ocorre após uma semana de forte volatilidade nos mercados globais provocada pela escalada das tensões no Oriente Médio. A turbulência levou a quedas expressivas em ações e moedas de países emergentes, enquanto os rendimentos de títulos subiram.

O índice MSCI de mercados emergentes registrou a maior queda semanal em seis anos. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro que vinha batendo recordes com o fluxo estrangeiro, acumulou na última semana encerrada na sexta-feira, 6, queda de 4,99%, o pior desempenho semanal desde junho de 2022.

Mas, mesmo com o impacto imediato, gestoras como Pacific Investment Management Co. (Pimco), Barings LLC e T. Rowe Price avaliaram à Bloomberg que o cenário estrutural para os emergentes não mudou de forma significativa.

Segundo os agentes, muitos investidores estão apenas fazendo ajustes pontuais nas carteiras e evitam mudanças mais profundas enquanto aguardam maior clareza sobre a evolução do conflito.

A confiança se apoia em fatores que já vinham sustentando a atratividade desses mercados, como a busca por diversificação em relação aos ativos americanos, avaliações consideradas baratas e perspectivas de crescimento econômico relativamente mais robustas.

Mais de US$ 12 foram alocados em mercados emergentes

Os fluxos de capital recentes também indicam que parte dos investidores aproveitou a queda dos preços para ampliar posições. Até a última quarta, 4, foram adicionados US$ 12,6 bilhões a ações e títulos de mercados emergentes, segundo relatório do Bank of America (BofA) baseado em dados da EPFR Global.

Ainda assim, o ambiente permanece incerto. A alta do petróleo — com o Brent acima de US$ 90 por barril — aumenta a preocupação com o impacto sobre países que dependem da importação de energia. Ao mesmo tempo, o fortalecimento do dólar, tradicional ativo de refúgio em momentos de crise, tende a apertar as condições financeiras e reduzir retornos para investidores em mercados emergentes.

Diante desse cenário, algumas instituições já começaram a rever recomendações. O JPMorgan reduziu três vezes suas projeções para ativos de mercados emergentes na última semana, citando a incerteza gerada pelo conflito.

O banco passou a recomendar “peso de mercado” para câmbio e juros locais e adotou posição tática de “abaixo do mercado” para títulos soberanos e corporativos denominados em dólar.

Emergentes não perderam fundamentos, dizem gestores

Mesmo assim, a maior parte dos gestores vê o episódio como um choque temporário. Bill Campbell, gestor da DoubleLine, afirmou que não considera que a situação mude os fundamentos de forma permanente. Para ele, se o conflito for contido, o cenário de crescimento global e a convergência entre economias emergentes e desenvolvidas continuam válidos.

"Além disso, em um mundo onde as avaliações permanecem extremamente apertadas, os mercados emergentes oferecem muito valor e formas diversificadas de investir em diferentes temas", afirmou o getsor à Bloomberg.

Campbell também argumenta que as vendas recentes refletiram principalmente o desmonte de posições muito concentradas, o que pode abrir espaço para novas oportunidades quando houver maior clareza sobre o cenário geopolítico.

Para Pramol Dhawan, chefe de gestão de portfólio de mercados emergentes da Pimco, a atual tensão confirma um dos principais riscos para essa classe de ativos — o atrito geopolítico.

Ainda assim, o gestor avalia que fatores estruturais seguem favoráveis, como maior credibilidade fiscal em diversos países, políticas monetárias mais sólidas e uma rotação gradual de investidores globais que ainda mantêm exposição relativamente baixa a emergentes.

"O atual ciclo de mercados emergentes parece mais duradouro do que as altas anteriores, incluindo o ciclo de 2008", disse Dhawan.

Ghadir Cooper, chefe global de ações da Barings, ressalta que o risco geopolítico afeta todos os mercados, não apenas os emergentes. Na visão da gestora, porém, avaliações atrativas e a baixa participação dessa classe de ativos nas carteiras globais reforçam o argumento de diversificação — especialmente em um momento em que investidores buscam reduzir a dependência de ativos dos Estados Unidos.

"Os formuladores de políticas dos mercados emergentes têm sido tipicamente muito mais prudentes em termos fiscais do que seus pares desenvolvidos", afirmou.