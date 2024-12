A discreta missa de Natal em uma região da Indonésia sob a sharia

À luz de velas e com a música de órgão, centenas de católicos se reuniram na Igreja do Sagrado Coração, em Aceh, na Indonésia, para celebrar a missa de Natal. Aceh é a única província do país que adota a lei da sharia, em um território de maioria muçulmana.

Nesta região, as decorações natalinas são proibidas nas ruas, refletindo a cultura local onde 98% da população segue o islamismo. No entanto, a celebração foi possível dentro da igreja, construída há quase um século por colonos holandeses, que é o único templo católico da capital, Banda Aceh. Com uma população de 6.000 católicos, a província conta apenas com 19 igrejas católicas.

Apesar das restrições, o padre Augustinus Padang destacou a convivência pacífica entre as religiões. “Até o momento, a tolerância religiosa é excelente”, afirmou. Já Baron Ferryson Pandiangan, diretor da igreja, ressaltou que os preparativos para a celebração seguem normas discretas, com decorações colocadas apenas 24 horas antes.

Segurança e proteção aos fiéis

A celebração natalina ocorre sob forte vigilância. Uma dúzia de policiais e soldados foi mobilizada para garantir a segurança, em uma região onde ataques contra cristãos foram registrados nos últimos anos. Mesmo assim, para fiéis como Lisbetty Purba, de 35 anos, a igreja representa um oásis de paz. “Eu me sinto bem e segura para orar aqui”, afirmou.

Grupos de direitos humanos criticam as leis de Aceh, que aplicam punições severas, como açoites públicos por suposto adultério. Apesar disso, tais regras não se estendem aos não muçulmanos. O catolicismo é uma das seis religiões reconhecidas oficialmente no país, que constitucionalmente é laico.

Para os católicos de Aceh, o Natal é mais do que uma celebração; é um símbolo de fé e resiliência em meio a desafios culturais e religiosos.