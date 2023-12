Os melhores especiais de Natal de séries para assistir em dezembro, segundo a EXAME POP

O fim de dezembro está próximo e, com ele, chega aquela época do ano perfeita para reassistir os tão famosos episódios especiais de Natal. Das clássicas séries de comédia aos seriados de drama com momentos especiais, é difícil passar ileso de alguma produção natalina nessa época do ano: eles estão por toda a parte — o desafio, na verdade, é escolher quais assistir.

Para quem é verdadeiramente fã da data, a maratona é quase religiosa: existe a lista "obrigatória" de episódios natalinos para assistir em dezembro. Seja para rir ou para chorar, as séries são o perfeito passatempo para a data, até mesmo para quem passa o feriado sozinho — mas bem acompanhado de um balde de pipoca e refresco no calorão.

A EXAME Pop separou um ranking dos 15 melhores episódios especiais de Natal para quem é apaixonado pela data. Confira:

Broklyn Nine-Nine

É verdade que B"roklyn Nine-Nine' tem mais de um episódio de natal. Mas o "Capitão Letônia" é um dos melhores. Na quarta temporada, episódio 10, Jake e Boyle acabam indo atrás de uma quadrilha quadrilha criminosa da Letônia, em uma história que tinha como objetivo encontrar o brinquedo favorito do filho de Boyle para o Natal.

Onde assistir: Netflix

Episódio: Temporada 4 Episódio 10

The Office

Ao longo de nove temporadas, "The Office" conta com oito especiais de Natal e todos eles são hilários. Mas poucos são tão bons quanto aquele no qual Michael Scott se fantasia de Papai Noel e deixa que alguns dos funcionários se sentem no seu colo. Incluindo Kevin.

Onde assistir: Prime Vídeo

Episódio: Temporada 6 Episódio 13

Friends

A série mais famosa de todos os tempos tem oito episódios especiais de Natal, mas nenhum deles é tão bom quanto aquele em que Monica, Ross e Joey apresentam seu número de dança especial. No mesmo capítulo, outra parte hilária é aquela em que Rachel, Phoebe e Chandler buscam pelos presentes que Monica comprou para eles.

Onde assistir: Prime Vídeo, HBO Max

Episódio: Temporada 6, Episódio 10

How I Met your Mother

É certo que "How I Met Your Mother" é uma série de comédia, mas ela também tem alguns momentos muito emocionantes que fazem até mesmo os mais resistentes chorarem. Um desses episódios é o especial de Natal no qual Robin descobre e lida com o fato de que não pode ter filhos. E Ted separa uma surpresa para ela.

Onde assistir: Star+

Episódio: Temporada 7, Episódio 12

Tapa e Beijos

A hilária série de comédia "Tapas e Beijos", que passava na Globo, também coleciona vários episódio especiais de Natal. Um dos mais engraçados é aquele em que Fátima e Sueli investigam o sumiço de Rei, com o dinheiro que elas tinham juntado para abrir o próprio negócio.

Onde assistir: Globoplay

Episódio: Temporada 4, Episódio 36

Community

A divertida sitcom "Community" tem alguns dos episódios de Natal mais engraçados da TV. São, ao todo, quatro capítulos que comemoram a data, mas o mais divertido é aquele feito em "stopmotion". Nele, Abed precisa recuperar o tão necessário espírito do Natal, e acaba descobrindo o sentido e a origem da data.

Onde assistir: Globoplay

Episódio: Temporada 4, Episódio 36

House M.D.

De volta ao drama, a série "House M.D." trouxe em suas oito temporadas vários especiais de Natal com clima tenso. Entre eles, um que realmente faz o público chorar é aquele em que Cuddy, depois de toda a sua batalha para ter uma filha, acaba "ganhando" uma de uma paciente que queria entregar a bebê para adoção.

Onde assistir: Globoplay, Prime Vídeo

Episódio: Temporada 5, Episódio 11

Os normais

Uma das melhores séries brasileiras é "Os Normais", que ganhou tanto o coração do público que se tornou até em um filme. Mas falando mesmo da série, há o especial de natal chamado "Seguir a Tradição é Normal", que é muito engraçado.

Onde assistir: Globoplay

Episódio: Temporada 1, Episódio 26

Modern Family

"Modern Family" criou uma verdadeira tradição de episódios de Natal; são cinco ao todo. O mais assistido e mais lembrado é aquele em que Mitchell e Claire ficam tristes assim que descobrem que sua mãe não passará o Natal em família, e nem seu pai.

Onde assistir: Star+

Episódio: Temporada 3, Episódio 10

Todo mundo odeia o Chris

A série que conquistou a infância dos brasileiros, "Todo Mundo Odeia o Chris" também teve vários ótimos episódios de Natal, tão bons que fica até difícil escolher um só. Contudo, vale um destaque para aquele em que há o presente proibido, o tão sonhado "walkman" que Chris tanto queria.

Onde assistir: Globoplay, Prime Vídeo, Paramount+

Episódio: Temporada 1, Episódio 11

Os Simpsons

A infinta série "Os Simpsons" coleciona muitos (muitos mesmo) especiais de Natal. Um dos mais marcantes é aquele que avança 30 anos no futuro e Bart, Lisa e e Maggie se tornam pais, e levam seus filhos para a casa dos avós para comemorar a data.

Onde assistir: Disney+ e Star+

Episódio: Temporada 23, Episódio 9

Doctor Who

Outra série que já é considerada a mais longa de todos os tempos é "Doctor Who", e também coleciona uma infinidade de episódios especiais de Natal, como cada um de seus (agora) 15 doutores. Uma das que mais chama a atenção é aquela com o 10º doutor (David Tennant), dedicado a homenagear os clássicos do cinema.

Onde assistir: BBC internacional

Episódio: Temporada 3, Episódio 14 (fase moderna)

Grande família

A icônica série brasileira fez muito sucesso, e teve inúmeros especiais de Natal. Um dos mais engraçados é o “Natal da grande faminta”, quando Nenê decide fazer uma greve de fome como forma de protesto contra a construção de um viaduto.

Onde assistir: Globoplay

Episódio: Temporada 11, Episódio 38

Black Mirror

A série "Black Mirror", mesmo em toda a sua proposta futurista, também tem um especial de Natal, chamado "White Christmas". Nele, três histórias se conectam sobre um descontrole tecnológico.

Onde assistir: Netflix

Episódio: Temporada 2, Episódio 4

Gilmore Girls

E para fechar a lista, temos o episódio de "Gilmore Girls" no qual as meninas apresentam todas as suas tradições de Natal.

Onde assistir: Netflix

Episódio: Temporada 7, Episódio 11