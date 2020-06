Plataforma da XP enfrenta instabilidade nesta sexta, e clientes reclamam

A plataforma da XP Investimentos está apresentando instabilidade nesta sexta-feira, 5, dia em que o Ibovespa registra forte alta e retoma os 97.000 pontos. Pelo Twitter, clientes reclamam que não estão conseguindo acessar suas contas pelo aplicativo nem pelo home broker. A eles, a corretora respondeu que “a área responsável está atuando para normalizar o acesso”.

Procurada, até o momento a XP não respondeu ao pedido de entrevista da EXAME.

Oi Luiz, pedimos desculpas por isso. A área responsável já está atuando para normalizar o acesso. — XP Investimentos (@xpinvestimentos) June 5, 2020

Nosso time já está atuando nessa demanda, pedimos desculpas por essa instabilidade. — XP Investimentos (@xpinvestimentos) June 5, 2020

Em fevereiro, a corretora teve um problema parecido devido a um alto volume de utilização do sistema, afirmou a empresa na ocasião. A diferença é que, na época, o Ibovespa estava caindo diante de preocupações de investidores globais sobre a disseminação do coronavírus fora da China. A companhia disse que o número de acessos a sua plataforma nas primeiras três horas de negociação havia sido cinco vezes maior do que a média.