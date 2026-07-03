CATL lucra mais que 10 grandes montadoras chinesas juntas no 1º trimestre

A fabricante chinesa de baterias CATL registrou lucro de 20,7 bilhões de yuans no primeiro trimestre de 2026, resultado superior ao lucro líquido combinado de dez das principais montadoras chinesas de capital aberto, entre elas BYD, SAIC Motor e Geely Automobile, que somaram 17,5 bilhões de yuans no mesmo período. Os dados evidenciam o desequilíbrio na rentabilidade da cadeia de veículos elétricos na China.

Enquanto fornecedores de baterias ampliam os ganhos, as montadoras enfrentam margens cada vez menores. Segundo a Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros, a indústria automobilística chinesa acumulou lucro de 144 bilhões de yuans entre janeiro e maio de 2026, com margem de apenas 3,4%, abaixo da média de 6,1% registrada pelas indústrias relacionadas.

Parte dessa diferença está no peso das baterias no custo dos veículos elétricos. Elas representam entre 40% e 50% do valor de produção de um automóvel. Além disso, a alta dos preços de matérias-primas, como o carbonato de lítio, e de componentes eletrônicos aumentou os custos das fabricantes de veículos.

Além disso, a forte concorrência no mercado chinês reduziu a rentabilidade das montadoras. Muitas empresas intensificaram a disputa por participação de mercado por meio de cortes de preços e da ampliação do número de lançamentos, estratégia que pressionou ainda mais as margens de lucro.

Nos primeiros cinco meses de 2026, a China lançou 550 novos modelos de automóveis, média de três veículos por dia. O ritmo supera o de outros segmentos de bens de consumo e reflete a disputa entre fabricantes para ampliar presença no mercado.

Diante desse cenário, algumas montadoras começaram a rever suas estratégias e passaram a priorizar a rentabilidade em vez do crescimento acelerado das vendas. Ao mesmo tempo, autoridades chinesas reforçaram o discurso contra a concorrência considerada excessiva no setor