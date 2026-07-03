Americanas ganha aval do Cade para venda de dona da Imaginarium

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda da UPI Uni.Co — unidade de negócios do Grupo Americanas que controla as marcas Imaginarium, Puket e Lovebrand — para a Fan Store Entretenimento (BandUP!). A operação foi fechada pelo valor de R$ 152,9 milhões.

Prevista no plano de recuperação judicial da Americanas, a venda foi estruturada em um processo competitivo no qual a BandUP! atuou como stalking horse (garantindo o direito de cobrir ofertas concorrentes). O aval definitivo do órgão regulador e a homologação pela Justiça do Rio de Janeiro consolidam a transferência do ativo.

Para a Americanas, o desinvestimento cumpre uma das etapas essenciais para a captação de recursos e a reestruturação de suas obrigações financeiras. Por outro lado, para a BandUP! — gigante do setor de licenciamento de marcas e cultura pop associada à rede Piticas —, o negócio representa uma expansão estratégica de portfólio no varejo de franquias e produtos de fun design.