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Americanas ganha aval do Cade para venda de dona da Imaginarium

Venda para a BandUP! foi fechada pelo valor de R$ 152,9 milhões

Imaginarium: um dos ativos da UPI Uni.Co, vendida por R$ 153 milhões (Imaginarium/Divulgação)

Imaginarium: um dos ativos da UPI Uni.Co, vendida por R$ 153 milhões (Imaginarium/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de julho de 2026 às 16h23.

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda da UPI Uni.Co — unidade de negócios do Grupo Americanas que controla as marcas Imaginarium, Puket e Lovebrand — para a Fan Store Entretenimento (BandUP!). A operação foi fechada pelo valor de R$ 152,9 milhões.

Prevista no plano de recuperação judicial da Americanas, a venda foi estruturada em um processo competitivo no qual a BandUP! atuou como stalking horse (garantindo o direito de cobrir ofertas concorrentes). O aval definitivo do órgão regulador e a homologação pela Justiça do Rio de Janeiro consolidam a transferência do ativo.

Para a Americanas, o desinvestimento cumpre uma das etapas essenciais para a captação de recursos e a reestruturação de suas obrigações financeiras. Por outro lado, para a BandUP! — gigante do setor de licenciamento de marcas e cultura pop associada à rede Piticas —, o negócio representa uma expansão estratégica de portfólio no varejo de franquias e produtos de fun design.

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