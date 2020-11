No radar: subsidiária da EZTec pede suspensão de IPO e mais 5 balanços

A Ez Inc, controlada da Eztec (EZTC3), protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de suspensão temporária do prazo de análise de sua oferta primária de ações e do processo de adesão ao Novo Mercado da B3, segundo comunicado divulgado ao mercado na noite desta terça-feira, 11.

É hora de seguir investindo em ações de varejo/finanças/construção/educação? Monte a melhor estratégia com os especialistas da EXAME Research.

A companhia informou que o pedido de suspensão decorre da volatilidade dos mercados brasileiro e internacional desde que entrou com o pedido para oferta em 14 de agosto.

BR Distribuidora

A BR Distribuidora (BRDT3) reportou lucro líquido de 335 milhões de reais no terceiro trimestre, abaixo do consenso da Bloomberg de 409,0 milhões de reais. A receita líquida atingiu 21,14 bilhões de reais no período, também abaixo do consenso de 22,09 bilhões de reais.

Carrefour

O Carrefour (CRFB3) apresentou lucro líquido ajustado de 757 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 73% na comparação com o mesmo período do ano passado e acima do consenso da Bloomberg de 578,2 milhões de reais.

Sinqia

A Sinqia (SQIA3) viu sua receita líquida bater novo recorde no terceiro trimestre, atingindo 52,8 milhões de reais, crescimento de 13,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido caiu 25,8%, para 851 mil reais no trimestre.

Banrisul

O Banrisul (BRSR6) registrou lucro líquido ajustado de 117,8 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 59,6% na base anual e abaixo do consenso da Bloomberg de 158,8 milhões de reais.

Segundo os analistas da Exame Research, o resultado veio ligeiramente pior do que o esperado por conta da redução da margem financeira e aumento marginal de despesas administrativas.

Adicionalmente, o Banrisul informou que seu plano de desligamento voluntário terá impactos de 180 milhões de reais com custos de implementação, mas economia anual estimada de 160 milhões de reais a partir de 2021.

Santos Brasil

A Santos Brasil (STBP3) viu sua receita líquida operacional cair 12% no terceiro trimestre, na comparação anual, para 220,3 milhões de reais. O prejuízo líquido foi de 5,4 milhões de reais no período, contra lucro líquido de 7,7 milhões de reais um ano antes.

Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research.