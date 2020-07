46% de ganhos: construtora fora do radar impulsiona carteira de ações

A carteira recomendada de ações da EXAME Research, unidade de análise de investimentos da EXAME, ganhou 46% desde o seu lançamento, em 9 de abril. É um retorno 9% acima do Ibovespa – o principal índice acionário da bolsa de valores brasileira B3 – no mesmo período.

Nos últimos três meses, o mercado financeiro do país foi do pânico com o agravamento da pandemia do novo coronavírus no país à esperança de uma recuperação forte da economia. Nesse cenário, as ações da empresas que têm enfrentado melhor a crise e estão bem posicionadas para a retomada vêm apresentando um desempenho superior na bolsa.

É o caso da construtora Direcional, que tem foco nas famílias de classes mais baixas, clientes do programa de crédito habitacional do governo Minha Casa Minha Vida. Fora do radar da maioria das corretoras, casas de análise e bancos, a ação da Direcional foi a que mais contribuiu para os ganhos da carteira recomendada da EXAME Research desde 9 de abril. Nesse intervalo, o papel subiu 90,5% e está sendo negociado atualmente no patamar de 17 reais.

A Direcional é quem tem apresentado maior velocidade de vendas no Minha Casa Minha Vida, segundo Bruno Lima, analista de renda variável da EXAME Research. “Esse segmento é mais resiliente do que o voltado à classe média. Além disso, a covid-19 está estimulando a população a migrar de áreas mais adensadas”, diz Lima.

Com estandes de vendas de imóveis ainda fechados em muitas localidades por causa da pandemia, as construtoras que têm um bom processo online levam vantagem na briga pelo cliente. Aqui, novamente, a Direcional vem se destacando, segundo Lima. Diferentemente dos imóveis para a alta renda, os empreendimentos para o Minha Casa Minha Vida são mais padronizados e permitem poucas mudanças na planta. Portanto, uma visita online fica mais simples e pode ser suficiente para a tomada de decisão.

Para quem aposta no reaquecimento do mercado de média e alta renda quando o surto da covid-19 amainar no Brasil, existe ainda a opção de comprar ações da Riva, a unidade da Direcional que mira nesses segmentos e anunciou em março sua abertura de capital. O período de reserva de ações da construtora começa hoje e vai até 24 de julho. A Direcional continuará no controle.

Considerando que os rumos da pandemia do novo coronavírus e a esperada recuperação da economia ainda são bastante incertos, a EXAME Research continua recomenda uma carteira de ações balanceada e diversificada, com 10 papeis. Além do imobiliário, contempla os setores de varejo – outro que tem surfado na onda das vendas pela internet –, infraestrutura, energia elétrica e commodities.