Vendas de imóveis novos nos EUA crescem 2,5% em 2024

O mercado de imóveis novos nos Estados Unidos terminou o ano de 2024 em alta, com um aumento de vendas de 3,6% em dezembro. Mesmo com as taxas de juros mais elevados, o total de vendas de imóveis recém-construídos no ano passado foi 2,5% maior que o do ano anterior.

O bom resultado de dezembro ajudou a elevar o total anual para uma taxa ajustada sazonalmente de 698 mil unidades, segundo dados divulgados pelo governo americano na última segunda-feira, 27. Esse número considera quantas casas seriam construídas em um ano se as construtoras continuassem no mesmo ritmo todos os meses.

O número superou as expectativas dos economistas de Wall Street, que projetavam uma taxa anual de 671 mil em dezembro.

Para 2025, os analistas esperam que a vendas de imóveis novos continuem a subir, especialmente com as ofertas de incentivos para facilitar o acesso à casa própria por parte das construtoras.

O sucesso do mercado de imóveis novos contrasta com o cenário do mercado de revenda, que tem sido afetado pelos altos custos de habitação e pela escassez de oferta. Ao todo, as vendas de imóveis usados nos EUA em 2024 atingiram o nível mais baixo desde 1995.

Queda nos preços

Enquanto os imóveis usados nos Estados Unidos atingiram um novo recorde de preço em 2024, o valor das casas novas caiu para o menor nível em três anos.

O preço mediano foi de US$ 420.100, abaixo dos US$ 428.600 registrados em 2023, segundo dados do governo americano.

Cerca de 30% dos imóveis vendidos por construtoras em 2024 tinham preços entre US$ 300 mil e US$ 399.999 — a maior fatia entre todas as faixas de preço. Outros 20% ficaram na faixa de preço entre US$ 400 mil e US$ 499.999.

Diferença entre preços diminui

Com a escassez na oferta de imóveis usados nos Estados Unidos, a diferença de preço entre um imóvel novo e usado tem diminuído.

Economistas apontam que isso se deve ao fato de que muitos proprietários americanos têm hipotecas com taxas de juros baixas, o que reduz a quantidade de imóveis à venda e, consequentemente, aumenta os preços.

Uma década atrás, o valor era significativamente diferente. Em 2014, o preço mediano de uma casa usada era de US$ 208.900, enquanto o de uma casa nova era de cerca de US$ 280.000.