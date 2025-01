Trump 'não está 100% seguro' de que terceiro mandato é proibido

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacendeu o debate sobre o limite de mandatos presidenciais ao insinuar a possibilidade de um terceiro mandato, mesmo que a Constituição americana o proíba. Em um evento com congressistas republicanos em Miami, Trump afirmou:

"Arrecadei muito dinheiro para a próxima campanha que suponho que não posso utilizar para mim, mas não estou 100% seguro... acho que não é permitido que eu volte a concorrer."

Entre risos, ele se dirigiu ao presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, e brincou: "Posso voltar a concorrer? Mike? Será melhor que você não se envolva nessa discussão."

Trump, que recentemente assumiu seu segundo mandato não consecutivo — algo inédito desde Grover Cleveland (1885-1889 e 1893-1897) —, já mencionou a possibilidade de concorrer novamente, apesar das limitações impostas pela 22ª Emenda à Constituição, que restringe os presidentes americanos a dois mandatos.

Proposta para alterar a Constituição

A hipótese de um terceiro mandato ganhou mais força na semana passada, quando um republicano da Câmara apresentou uma resolução para modificar a Constituição e permitir que Trump concorra novamente. A ideia, entretanto, enfrenta desafios legais e políticos significativos, já que qualquer alteração constitucional exige o apoio de dois terços do Congresso e a ratificação de três quartos dos estados.

Trump, em tom provocativo, disse no sábado: "Será a maior honra da minha vida servir não uma, mas duas vezes, três ou quatro vezes." Ele ainda ironizou os meios de comunicação críticos, afirmando: "Manchetes para as 'notícias falsas'."

O limite de dois mandatos foi estabelecido pela 22ª Emenda, ratificada em 1951, como resposta aos quatro mandatos consecutivos de Franklin D. Roosevelt (1933-1945). Desde então, nenhum presidente conseguiu alterar essa regra, embora Trump, com seu estilo polarizador, tenha mobilizado debates sobre a questão.

Reações e brincadeiras frequentes sobre um terceiro mandato

Nos últimos meses, Trump tem usado o tema de um terceiro mandato como parte de seu discurso para manter sua base de apoiadores engajada. Em um evento com cristãos conservadores, em julho, ele afirmou: "Cristãos, saíam para votar. Apenas desta vez [...] Mais quatro anos, tudo estará resolvido."

Em novembro, pouco após sua vitória eleitoral, Trump disse aos republicanos da Câmara: "Suspeito que não voltarei a me candidatar a menos que digam: 'É bom, temos que pensar em outra coisa'."

Mesmo em tom de brincadeira, a insistência no tema reflete o desejo do magnata republicano de continuar influenciando o cenário político dos Estados Unidos, consolidando-se como uma figura central no Partido Republicano e desafiando precedentes históricos.