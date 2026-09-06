Posso pedir meu imóvel de volta antes dos 30 meses de aluguel?

Eu aluguei um imóvel próprio no Rio Grande do Sul pois me mudei a trabalho para o Paraná. Porém, existe uma possibilidade de voltar ao RS e queria voltar para meu apartamento próprio novamente. Com essa nova lei de 30 meses, como devo proceder nesse caso? No meu contrato não tem as opções possíveis para ocorrer essa devolução, somente após o término dos 30 meses.

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: Quem precisa se mudar por trabalho muitas vezes coloca o próprio imóvel para alugar sem imaginar que poderá precisar dele novamente antes do fim do contrato. Quando isso acontece, surge a dúvida sobre a possibilidade de retomar o imóvel para voltar a morar nele.

A Lei do Inquilinato prevê situações em que o proprietário pode pedir a retomada do imóvel, mas isso depende do tipo de contrato, do prazo da locação e das hipóteses previstas na própria legislação. Não existe uma regra geral que permita recuperar o imóvel simplesmente porque surgiu a necessidade de voltar a morar nele.

Antes de tomar qualquer providência, é importante analisar o contrato de locação e verificar quais são os direitos e deveres das duas partes. Em muitos casos, uma solução negociada pode evitar conflitos e custos desnecessários.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com