Posso pedir meu imóvel de volta antes dos 30 meses de aluguel?

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Especialista em Direito Imobiliário
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 08h04.
Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: Quem precisa se mudar por trabalho muitas vezes coloca o próprio imóvel para alugar sem imaginar que poderá precisar dele novamente antes do fim do contrato. Quando isso acontece, surge a dúvida sobre a possibilidade de retomar o imóvel para voltar a morar nele.
A Lei do Inquilinato prevê situações em que o proprietário pode pedir a retomada do imóvel, mas isso depende do tipo de contrato, do prazo da locação e das hipóteses previstas na própria legislação. Não existe uma regra geral que permita recuperar o imóvel simplesmente porque surgiu a necessidade de voltar a morar nele.
Antes de tomar qualquer providência, é importante analisar o contrato de locação e verificar quais são os direitos e deveres das duas partes. Em muitos casos, uma solução negociada pode evitar conflitos e custos desnecessários.
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