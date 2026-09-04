Leilões do Bradesco têm imóveis com descontos de até 79%: veja onde encontrá-los

O Bradesco está com mais de 160 imóveis em leilão em ao menos três plataformas, com descontos de até 79% e preços a partir de R$ 42 mil. A EXAME identificou ofertas nas plataformas Mega Leilões, Zuk e Freitas Leiloeiro, com pregões ao longo de setembro, incluindo casas, apartamentos, terrenos, galpões, prédios comerciais e áreas rurais.

Os valores vão de R$ 42 mil a mais de R$ 4,5 milhões. A maior parte das unidades é vendida por meio de leilão extrajudicial de alienação fiduciária, quando o banco recupera a posse do imóvel após o não pagamento do financiamento.

Nessa semana, o Santander também colocou 198 imóveis residenciais na plataforma SOLD.

Desconto de até 79%

No Mega Leilões, a página do Bradesco reúne 58 imóveis, entre residenciais, comerciais, terrenos e áreas rurais. Os pregões estão divididos em blocos, com datas diferentes ao longo do mês.

Uma casa de 209 metros quadrados (m²) em Poços de Caldas, em Minas Gerais, é o imóvel com o maior desconto identificado na plataforma até agora. A residência foi avaliada em R$ 1,42 milhão e cai para R$ 294 mil na segunda praça, marcada para 18 de setembro. A redução é de 79%.

Entre os imóveis mais baratos está uma casa de 68 m² em Nilópolis, no Rio de Janeiro, oferecida a partir de R$ 80 mil em praça única no dia 21 de setembro. Na mesma data, outros lances iniciais baixos incluem uma casa de 103 m² em Ribeirão Preto (SP), por R$ 127 mil; e um imóvel de 215 m² em Grão Mogol (MG), por R$ 141 mil.

Descontos acima de 40% aparecem com frequência nas segundas praças de setembro. Um apartamento de 84 m² na Vila Andrade (SP) sai de R$ 1,26 milhão para R$ 535,2 mil, uma queda de 58%. Já um prédio comercial de 410 m² em Palmas, no Tocantins, vai de R$ 920,8 mil para R$ 253,2 mil, com desconto de 73%.

Zuk tem 74 imóveis do Bradesco em leilão

A plataforma Zuk lista 74 imóveis do Bradesco em leilão, com o mesmo formato de duas praças e datas que avançam até o fim do mês. O lote mais barato encontrado é uma casa de 50 m² no bairro Vaz Lobo, no Rio de Janeiro, à venda por R$ 42 mil, com desconto de 65% sobre o valor de avaliação.

Terrenos e imóveis comerciais concentram alguns dos maiores percentuais de desconto do site. Uma área rural de mais de 10 mil m² em Barra do Garças, no Mato Grosso, cai para R$ 1,54 milhão, 77% abaixo da avaliação.

Um outro imóvel comercial de 1.386 m² em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, é oferecido por R$ 2,54 milhões, redução de 72%. Entre os residenciais, uma casa de 269 m² em Guará, também em São Paulo, sai por R$ 153 mil, 67% abaixo do valor original.

Nos pregões de meados de setembro, um apartamento em Joinville, em Santa Catarina, tem desconto de 64% na segunda praça, enquanto um galpão em Américo Brasiliense, no interior paulista, cai 67% entre a primeira e a segunda rodada.

Freitas reúne leilões mais fracionados

O Freitas Leiloeiro é responsável por cinco leilões distintos do Bradesco em setembro, com encerramentos em 8, 14, 21 e 28 de setembro. As datas mais próximas trazem lotes que fecham em poucos dias, enquanto os últimos blocos só se encerram no fim do mês.

Um dos pregões reúne 13 imóveis com condições de pagamento facilitadas, incluindo desconto de 10% para compra à vista ou parcelamento em até 48 vezes, com sinal mínimo entre 25% e 30%, dependendo do valor do imóvel.

Os lances mínimos variam de R$ 51 mil, para um loteamento em Cabo Frio (RJ), a R$ 1,57 milhão, para um galpão em Tupã, em São Paulo, que a plataforma indica com desconto de 76%.

Esse leilão não permite o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), diferentemente do modelo praticado pelo Santander em seu pregão mais recente.

Entre os leilões de alienação fiduciária, um bloco que fecha a primeira praça em 14 de setembro e a segunda em 17 de setembro traz uma casa em Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, com desconto de 56% na segunda rodada. O preço cai de R$ 340 mil para R$ 149,4 mil.

Outro bloco, com fechamento em 21 e 24 de setembro, inclui um galpão em Duartina, em São Paulo, que sai de R$ 2,05 milhões para R$ 1,34 milhão, queda de 34%.

Por que os maiores descontos aparecem na segunda praça?

A maior parte dos lotes segue o modelo de duas praças; na primeira, o lance mínimo é igual ou próximo ao valor de avaliação do imóvel. Se ninguém arremata nessa etapa, abre-se a segunda praça, com lance mínimo mais baixo, definido no edital de cada leilão.

É por isso que os descontos mais expressivos aparecem na segunda rodada, pois o preço de partida já caiu porque o imóvel não encontrou comprador pelo valor cheio.

O que avaliar antes de dar um lance

Por se tratar de leilão extrajudicial de alienação fiduciária, o comprador assume a responsabilidade pela desocupação do imóvel nos casos em que ele ainda está habitado. A leitura do edital de cada lote é essencial antes de qualquer lance.

O edital detalha informações sobre a situação de ocupação, eventuais dívidas de condomínio e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e as regras específicas de pagamento. Descontos muito altos costumam estar associados a imóveis ocupados ou com pendências.

Como participar dos leilões do Bradesco

A porta de entrada para todos os leilões é o site de leilões do próprio Bradesco, mas cada plataforma exige cadastro próprio. No Mega Leilões, o interessado cria uma conta, se habilita para o lote desejado e acompanha os lances em tempo real pela internet.

Na Zuk, o processo é semelhante, com cadastro no portal, envio de documentação e habilitação antes de dar o lance. No Freitas Leiloeiro, o cadastro também é feito diretamente pelo site, com atendimento telefônico e por WhatsApp disponível para dúvidas sobre lotes específicos.

O movimento do Bradesco acontece em meio a um período aquecido de leilões bancários. Além do pregão recente do Santander, com 198 imóveis residenciais, Itaú e Caixa Econômica Federal também mantêm calendários próprios de leilão ao longo de setembro.