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Lotofácil tem sorteio hoje? Entenda as mudanças no concurso deste domingo

Concursos regulares deram lugar às apostas para a Lotofácil da Independência, que pode pagar R$ 300 milhões

Lotofácil: sorteio deste domingo não será realizado; entenda (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Lotofácil: sorteio deste domingo não será realizado; entenda (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 12h16.

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Não haverá sorteio da Lotofácil neste domingo, 6 de setembro. Os concursos regulares foram interrompidos para concentrar as apostas na Lotofácil da Independência, edição especial da modalidade.

O próximo sorteio será realizado em 15 de setembro, às 11h, pelo horário de Brasília. O concurso 3.780 tem prêmio estimado em R$ 300 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Até quando é possível apostar na Lotofácil da Independência?

As apostas podem ser registradas até as 10h do dia 15 de setembro, uma hora antes do sorteio. Os jogos estão disponíveis nas casas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no aplicativo oficial.

Na aposta simples, o jogador escolhe 15 entre os 25 números disponíveis. O jogo custa R$ 3,50. Também é possível selecionar até 20 dezenas, com aumento no preço da aposta.

O prêmio da Lotofácil da Independência acumula?

Assim como ocorre na Mega da Virada, o prêmio principal da Lotofácil da Independência não acumula. Caso ninguém acerte as 15 dezenas, o valor será dividido entre as apostas com 14 acertos. Se também não houver vencedores nessa faixa, a premiação passa para as seguintes, conforme as regras da modalidade.

A edição de 2026 será a 15ª da Lotofácil da Independência. A data do sorteio também marca os 64 anos das Loterias Caixa.

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