Repasse imobiliário: Como funciona?

O repasse imobiliário é uma prática comum no mercado, onde o comprador inicial de um imóvel na planta transfere seus direitos de aquisição para um terceiro antes da conclusão do imóvel. Esse processo pode ser uma alternativa vantajosa tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. Para o comprador, é uma oportunidade de adquirir um imóvel próximo da entrega, enquanto para o vendedor, pode significar recuperar o investimento e lucrar com a valorização do imóvel.

Como funciona o repasse imobiliário?

Compra Inicial

O comprador adquire um imóvel na planta diretamente da construtora e começa a pagar as parcelas conforme estipulado no contrato de compra e venda. Esse processo geralmente envolve um pagamento inicial, seguido de parcelas mensais até a conclusão do imóvel.

Venda do Contrato

Antes da conclusão do imóvel, o comprador original pode decidir vender seu contrato de compra e venda para outra pessoa. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como mudanças financeiras ou pessoais.

Negociação

O valor do repasse inclui os valores já pagos pelo comprador original e um ágio, que representa o lucro obtido pela valorização do imóvel. Esse ágio é negociado entre o comprador original e o novo comprador.

Transferência

A transferência do contrato é formalizada com a construtora, que deve aprovar o novo comprador e ajustar o contrato conforme necessário. Esse processo envolve a verificação da capacidade financeira do novo comprador e a assinatura de novos documentos contratuais.

Vantagens do repasse imobiliário

Para o vendedor

O repasse imobiliário permite ao vendedor recuperar o investimento feito no imóvel, além de possibilitar a obtenção de um lucro adicional devido à valorização do imóvel ao longo do tempo. Isso é especialmente vantajoso se o mercado imobiliário estiver em alta, proporcionando um retorno financeiro significativo.

Para o comprador

Para o comprador, o repasse imobiliário oferece a oportunidade de adquirir um imóvel pronto ou quase pronto, muitas vezes com condições de pagamento favoráveis. Isso elimina a espera pela conclusão da construção e permite a mudança imediata ou em um curto prazo. Além disso, o comprador pode negociar um preço abaixo do valor de mercado atual, dependendo das circunstâncias do vendedor.

Considerações importantes

Documentação: É essencial garantir que toda a documentação esteja em ordem e que a transferência seja formalizada pela construtora. Isso evita problemas legais futuros e assegura que todos os direitos e deveres sejam corretamente transferidos. Avaliação do imóvel: Avalie o valor do imóvel e as condições do mercado para garantir que o repasse seja vantajoso. Uma avaliação precisa ajuda a definir um preço justo e competitivo para ambas as partes. Cláusulas contratuais: Verifique se há cláusulas específicas no contrato de compra e venda que possam afetar o repasse. Algumas construtoras podem impor restrições ou exigir taxas adicionais para a transferência do contrato.

Passo a passo do repasse imobiliário

Análise do contrato: Verifique as condições do contrato original e se há permissão para o repasse. Certifique-se de que não há cláusulas impeditivas ou restritivas. Aprovação da construtora: Consulte a construtora para aprovar o novo comprador e formalizar a transferência. A construtora realizará uma análise de crédito do novo comprador e pode exigir o pagamento de uma taxa administrativa. Acordo financeiro: Negocie o valor do repasse, incluindo o que já foi pago e o ágio. O ágio deve refletir a valorização do imóvel e ser acordado entre as partes. Assinatura dos documentos: Formalize a transferência com a assinatura dos documentos necessários pelas partes envolvidas e pela construtora. Isso garante que a transação seja legalmente válida e registrada corretamente.

Por que você deve conhecer o repasse imobiliário

O repasse imobiliário é uma alternativa interessante no mercado imobiliário, oferecendo flexibilidade para compradores e vendedores. É crucial garantir que todas as etapas sejam cumpridas corretamente para evitar problemas futuros.