O que é o valor venal do imóvel? Como calcular?

O valor venal de um imóvel é uma estimativa do seu valor de mercado, determinada pelo poder público, e utilizada principalmente para fins tributários, como cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). Entender o que é o valor venal e como ele é calculado é fundamental para proprietários e compradores de imóveis. A seguir, explicamos o conceito de valor venal e os métodos utilizados para sua determinação, segundo informações da Prefeitura de São Paulo e Secovi-SP.

O que é o valor venal?

O valor venal de um imóvel é a quantia que, teoricamente, o imóvel valeria em uma transação de compra e venda à vista, considerando características como localização, tamanho, idade, e padrão de construção. Este valor é utilizado principalmente para calcular impostos como IPTU e ITBI, sendo uma referência oficial definida pelo município.

Como é calculado o valor venal do imóvel?

O cálculo do valor venal varia de acordo com o município, mas geralmente leva em conta uma fórmula que inclui diversos fatores. Aqui estão os componentes mais comuns utilizados no cálculo:

Área do terreno (m²) Área construída (m²) Tipo de construção (residencial, comercial, industrial) Idade do imóvel Padrão de acabamento (simples, médio, alto) Valor unitário padrão da construção e do terreno, definidos pelo município

A fórmula básica para calcular o valor venal pode ser expressa da seguinte maneira:

Valor Venal = (Área do Terreno x Valor Unitário do Terreno) + (Área Construída x Valor Unitário da Construção x Fator de Depreciação)

Vamos detalhar cada componente dessa fórmula:

Área do terreno e valor unitário do terreno

A área do terreno é medida em metros quadrados (m²) e o valor unitário do terreno é estabelecido pelo município, variando de acordo com a localização e a zona fiscal onde o imóvel está situado.

Exemplo: Se um terreno tem 500 m² e o valor unitário do terreno é R$ 200 por m², a parte do terreno no valor venal será:

500 m² x R$ 200/m² = R$ 100.000

1 /5 Edifício Pátio Victor Malzoni foto: Leandro Fonseca data: 26/04/2021 (O Edifício Pátio Victor Malzoni fica no coração da Faria Lima, no número 3477, e é o mais caro da região, com locações que podem chegar aos R$ 400 o m²)

2 /5 Predio da Baleia na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Itaim Bibi, São Paulo, SP Foto: Leandro Fonseca data: 11/08/2023 (O Edifício Birmann 32 é facilmente reconhecido pela escultura metálica de 20 metros de uma baleia na frente do prédio. O preço das locações alcançam os R$ 370 por m².)

3 /5 Edifício Plaza Iguatemi (O Plaza Iguatemi fica em frente ao shopping Iguatemi e tem lajes que podem atingir os R$ 360 por m².)

4 /5 Edificio METROPOLITAN (O Edifício Metropolitan não fica localizado na Faria Lima, mas está a uma distância de apenas dois minutos da avenida, na rua Amauri, 255. Os valores de locação podem atingir os R$ 350 m².)

5/5 Edificio SAN PAOLO ()

Área construída e valor unitário da construção

A área construída também é medida em metros quadrados (m²) e o valor unitário da construção é definido pelo município, levando em conta o tipo e o padrão de acabamento da construção.

Exemplo: Se a área construída é de 300 m² e o valor unitário da construção é R$ 1.000 por m², a parte da construção no valor venal será:

300 m² x R$ 1.000/m² = R$ 300.000

Fator de depreciação

O fator de depreciação considera a idade do imóvel e seu estado de conservação, reduzindo o valor da construção de acordo com a depreciação ao longo do tempo.

Exemplo: Se o fator de depreciação é de 0,8 (80%), o valor da construção será ajustado para:

R$ 300.000 x 0,8 = R$ 240.000

Cálculo final do valor venal

Somando os valores do terreno e da construção ajustada, temos o valor venal do imóvel.

Exemplo: R$ 100.000 (terreno) + R$ 240.000 (construção ajustada) = R$ 340.000

Portanto, o valor venal do imóvel seria R$ 340.000.

Importância do valor venal

Conhecer o valor venal do imóvel é essencial por vários motivos:

Cálculo de impostos: O valor venal é utilizado para calcular o IPTU e o ITBI, impactando diretamente no valor que o proprietário pagará anualmente. Transações imobiliárias: Embora o valor venal não reflita necessariamente o valor de mercado, ele oferece uma referência para negociações e avaliações. Planejamento financeiro: Proprietários podem usar o valor venal para planejamento de despesas e orçamentos relacionados ao imóvel.

Por que você precisa saber sobre valor venal

O valor venal do imóvel é uma estimativa oficial utilizada principalmente para fins tributários, calculada com base em diversos fatores como área do terreno, área construída, tipo de construção e depreciação. Entender como esse valor é calculado pode ajudar proprietários e compradores a se prepararem melhor para obrigações fiscais e negociações imobiliárias. Consultar fontes confiáveis e especializadas é fundamental para obter uma avaliação precisa e justa do valor venal do seu imóvel.