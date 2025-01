A Reag Investimentos, por meio do fundo FII Spot One, adquiriu 57 apartamentos do The Spot One, empreendimento de alto padrão da AJ Realty localizado em Balneário Camboriú, no litoral catarinense.

A transação, concluída em janeiro, envolveu um pagamento de 126 milhões de reais à vista. A negociação reflete movimentos estratégicos de ambas as empresas: enquanto a AJ Realty reforça o caixa para novos projetos, a Reag amplia sua atuação no mercado de imóveis premium, aproveitando a valorização recorde de Balneário Camboriú.

O The Spot One é integrado ao Balneário Shopping, o maior centro de compras da cidade. O empreendimento é de alto padrão, com apartamentos com duas suítes e infraestrutura completa no rooftop de 1.500 metros quadrados, com piscina, área fitness e espaços de convivência.

“Os apartamentos foram mobiliados por uma empresa de renome global, a mesma que atende redes como o Fasano”, afirma Jaimes Almeida Junior, fundador da AJ Realty.

Lançado em 2024, o The Spot One foi uma aposta certeira. Desde outubro, quando foi disponibilizado para locação no modelo “short stay”, de hospedagens de curta duração, alcançou uma taxa de ocupação de 90%. Para a Reag, esse desempenho foi um dos fatores que justificaram a aquisição.

Balneário Camboriú: o mercado imobiliário mais aquecido do Brasil

Balneário Camboriú vive um boom imobiliário sem precedentes. A cidade, conhecida como a "Dubai brasileira" pelos prédios altos, tem atraído turistas e moradores com a combinação de praias exuberantes e uma infraestrutura urbana de classe mundial. Segundo dados do setor, os imóveis de luxo na cidade valorizam, em média, 20% ao ano, com picos de até 40% em localizações privilegiadas.

Essa valorização é impulsionada pelo crescimento do turismo de luxo e pela escassez de terrenos disponíveis.

“Em Balneário Camboriú, os preços altos dos terrenos dificultam a construção de novos empreendimentos, especialmente no segmento hoteleiro”, diz Jaimes. “Por isso, modelos como o short stay são tão atrativos para investidores e consumidores.”

The Spot One, em Balneário Camboriú: edifício residencial integrado ao shopping center com apartamentos de alto padrão (Divulgação/Divulgação)

O modelo de negócios da AJ Realty

A AJ Realty, braço imobiliário do Grupo Almeida Junior, foi criada em 2019 com uma proposta única: desenvolver empreendimentos residenciais conectados aos shoppings do grupo em Santa Catarina.

“Nosso objetivo é oferecer aos moradores uma experiência completa, integrando moradia, serviços e lazer em um só lugar”, diz Jaimes.

A incorporadora já tem um portfólio robusto de projetos em andamento. No Continente Shopping, na Grande Florianópolis, serão quatro empreendimentos residenciais com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em 900 milhões de reais. O lançamento está previsto para maio de 2025.

Em Blumenau, a AJ Realty prepara três torres no Neumarkt Shopping, enquanto no Norte Shopping, também em Blumenau, serão sete torres.

A cidade de Joinville é um dos pólos econômicos mais dinâmicos do estado, o que contribui para a valorização imobiliária contínua. Já em Balneário Camboriú, mais uma torre será erguida junto ao Balneário Shopping.

No total, os projetos da AJ Realty representam um VGV de 3,5 bilhões de reais, consolidando a empresa como um dos maiores players imobiliários de Santa Catarina.

Bons ativos superam a renda fixa

Para Jaimes Almeida Junior, o sucesso da AJ Realty reflete a força de ativos imobiliários de qualidade no Brasil.

“Ainda vejo muitos investidores focados na renda fixa, por causa da Selic elevada, mas isso é um voo de galinha”, diz ele. “Bons ativos, como nossos empreendimentos, entregam retornos mais consistentes no médio e longo prazo.”

O modelo da empresa combina valorização de mercado com geração de receitas recorrentes, como locações de curto prazo. “No The Spot One, recebemos consultas de várias gestoras interessadas em adquirir unidades. Isso mostra que a estratégia funciona”, diz Jaimes.

A história do Grupo Almeida Junior

Fundado em 1980, o Grupo Almeida Junior começou como uma empresa imobiliária no Vale do Itajaí, mas se tornou referência no setor de shopping centers.

Hoje, controla seis grandes shoppings em Santa Catarina: Neumarkt e Norte Shopping (Blumenau), Balneário Shopping (Balneário Camboriú), Garten Shopping (Joinville), Continente Shopping (Grande Florianópolis) e Nações Shopping (Criciúma).

Com 226 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e mais de 1.500 lojas, o grupo é líder absoluto no estado, com 71% de market share. Em 2024, seus empreendimentos receberam 32 milhões de visitantes e registraram um aumento médio de 21% nas vendas.

“A criação da AJ Realty foi um passo natural”, diz Jaimes. “Usamos nossa expertise em shoppings para desenvolver projetos imobiliários inovadores.”

Jaimes Almeida Junior: a mente por trás da AJ

Jaimes Almeida Junior começou sua carreira cedo. Fundou o Grupo Almeida Junior aos 22 anos, em 1980, em Blumenau, com foco inicial no mercado imobiliário.

Nos anos 1990, percebeu o potencial do setor de shopping centers e decidiu investir em Santa Catarina, apostando no crescimento regional.

“Minha visão sempre foi clara: criar espaços que fossem além do varejo, conectando lazer, conveniência e qualidade de vida”, diz Jaimes.

Essa estratégia resultou na liderança do grupo no estado, consolidando-o como referência no setor.

Por que a Reag entrou no negócio

Fundada em 2012, por João Carlos Mansur, a Reag Investimentos se consolidou como uma das principais gestoras independentes do Brasil.

Com 163 bilhões de reais sob gestão, o grupo opera em áreas como fundos imobiliários, crédito estruturado e gestão de patrimônio.

Segundo Lucas Sassi, gestor da Reag Investimentos, a projeção crescente da curva de receitas de locação dos apartamentos do The Spot One e a forte valorização imobiliária da região foram os diferenciais na decisão do investimento por parte do grupo.

A empresa aposta no potencial de receitas recorrentes do modelo short stay e no fluxo contínuo de turismo em Balneário Camboriú.

Através desse investimento, a REAG Investimentos continua sua trajetória de oferecer produtos diferenciados para seus clientes, afirma João Carlos Mansur, presidente do conselho da Reag.