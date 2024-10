Quais são as cidades mais altas de cada estado brasileiro

O Brasil é um país de dimensões continentais, repleto de variações geográficas que influenciam tanto o clima quanto a cultura das suas diferentes regiões. Entre esses aspectos, a altitude das cidades é um fator importante que pode impactar a vegetação, as condições climáticas e até mesmo a forma de vida dos habitantes.

Neste contexto, algumas cidades se destacam por estarem situadas em altitudes elevadas, revelando um Brasil que vai além das praias e das florestas tropicais. Neste artigo, apresentaremos as altitudes das cidades mais altas de cada estado brasileiro, proporcionando uma visão clara sobre a diversidade geográfica do país.

Aqui estão as altitudes das cidades mais altas de cada estado brasileiro, segundo dados do IBGE:

1. Acre: Jordão - 342,79 metros

Jordão é uma cidade localizada no interior do Acre e é famosa por suas belezas naturais, com uma paisagem que mistura montanhas e florestas. A cidade é um importante centro de produção agrícola, especialmente da castanha-do-brasil. A altitude moderada proporciona um clima agradável, ideal para atividades ao ar livre.

2. Alagoas: Mata Grande - 618,84 metros

Mata Grande é conhecida por sua produção de frutas, especialmente a banana. A cidade é cercada por montanhas e possui um clima ameno, sendo um destino turístico para aqueles que buscam um contato mais próximo com a natureza. A altitude contribui para um ambiente fresco, especialmente durante a noite.

3. Amapá: Serra do Navio - 152,00 metros

Serra do Navio é uma cidade pequena, mas de grande importância para a economia do Amapá, devido à sua exploração mineral. A cidade é cercada por áreas de floresta tropical e rios, tornando-a um ponto de partida para ecoturismo e atividades de aventura.

4. Amazonas: Guajará - 180,73 metros

Guajará é uma cidade que se destaca pela rica biodiversidade da região amazônica. A cidade é um importante polo para a pesca e a agricultura familiar, e sua altitude modesta contribui para um clima tropical característico da região.

5. Bahia: Piatã - 1.271,27 metros

Piatã, localizada na Chapada Diamantina, é famosa por suas montanhas e belezas naturais. A cidade tem um clima ameno e é conhecida por sua produção de café e outras culturas agrícolas. Além disso, Piatã é um ponto de acesso a diversas trilhas e cachoeiras da região.

6. Ceará: Guaraciaba do Norte - 934,12 metros

Guaraciaba do Norte é uma cidade rica em cultura e tradição, famosa por suas festas populares e culinária. A altitude favorece um clima mais fresco e, com isso, a cidade se torna um destino atrativo para os amantes da natureza, oferecendo diversas opções de trilhas e cachoeiras.

7. Espírito Santo: Dores do Rio Preto - 767,50 metros

Dores do Rio Preto é uma cidade serrana, conhecida por suas paisagens montanhosas e clima agradável. A região é famosa pela produção de café e pela rica biodiversidade, além de atrair turistas em busca de ecoturismo e aventura.

8. Goiás: Alto Paraíso de Goiás - 1.211,67 metros

Alto Paraíso de Goiás é a porta de entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A cidade é famosa por suas belezas naturais, com cachoeiras e formações rochosas impressionantes. A altitude e o clima ameno atraem turistas que buscam espiritualidade e conexão com a natureza.

9. Maranhão: Sucupira do Norte - 479,80 metros

Sucupira do Norte é uma cidade tranquila, que se destaca pela agricultura familiar e pela cultura local. A altitude proporciona um clima mais ameno, ideal para o cultivo de diversas plantas e frutas da região.

10. Mato Grosso: Alto Taquari - 875,69 metros

Alto Taquari é uma cidade em crescimento, que se destaca pela produção agrícola e pecuária. Sua localização em altitude oferece um clima agradável e contribui para a qualidade dos produtos cultivados na região.

11. Mato Grosso do Sul: Chapadão do Sul - 819,00 metros

Chapadão do Sul é conhecida pela produção agrícola, especialmente de soja e milho. A cidade é um centro de desenvolvimento rural e sua altitude proporciona um clima favorável para a agricultura.

12. Minas Gerais: Senador Amaral - 1.480,52 metros

Senador Amaral é a cidade mais alta de Minas Gerais, famosa por suas belezas naturais e clima fresco. A cidade é um destino turístico para quem busca contato com a natureza e é conhecida pela produção de queijos e cachaças.

13. Pará: Bannach - 390,68 metros

Bannach é uma cidade pequena, mas que se destaca pela agricultura e pela produção de açaí. A altitude modesta proporciona um clima quente e úmido, típico da região amazônica.

14. Paraíba: Matureia - 817,62 metros

Matureia é conhecida por sua cultura rica e tradições populares. A cidade está localizada em uma região montanhosa, proporcionando um clima ameno e uma vegetação diversa.

15. Paraná: Inácio Martins - 1.220,09 metros

Inácio Martins é uma cidade serrana que se destaca pela produção de erva-mate e pela agricultura. A altitude proporciona um clima agradável, ideal para o cultivo de produtos orgânicos e para o turismo rural.

16. Pernambuco: Triunfo - 1.010,03 metros

Triunfo é uma cidade histórica, famosa por sua arquitetura e cultura. A altitude proporciona um clima ameno e é um destino procurado para quem busca paz e tranquilidade na natureza.

17. Piauí: Marcolândia - 784,76 metros

Marcolândia é uma cidade tranquila, conhecida pela hospitalidade de seus habitantes e pelas festividades locais. Sua altitude favorece um clima agradável e contribui para a qualidade de vida na região.

18. Rio de Janeiro: Teresópolis - 877,59 metros

Teresópolis é famosa por suas montanhas e pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A cidade tem um clima agradável e é um destino popular para turistas que buscam atividades ao ar livre e um contato próximo com a natureza.

19. Rio Grande do Norte: Tenente Laurentino Cruz - 738,05 metros

Tenente Laurentino Cruz é uma cidade com um forte senso de comunidade e cultura local. A altitude proporciona um clima ameno e uma vegetação diversificada.

20. Rio Grande do Sul: São José dos Ausentes - 1.181,82 metros

São José dos Ausentes é conhecida por suas paisagens montanhosas e clima frio. A cidade é famosa pela produção de queijo e pela hospitalidade de seus moradores.

21. Rondônia: Vilhena - 604,50 metros

Vilhena é um centro de desenvolvimento agrícola e econômico em Rondônia. A altitude oferece um clima favorável para a agricultura, especialmente no cultivo de grãos.

22. Roraima: Pacaraima - 918,03 metros

Pacaraima é a cidade mais alta de Roraima, conhecida por sua diversidade cultural e pela proximidade com a fronteira com a Venezuela. A altitude proporciona um clima ameno e atrai turistas em busca de aventuras.

23. Santa Catarina: São Joaquim - 1.353,45 metros

São Joaquim é famosa por suas maçãs e pelo clima frio, que atrai turistas durante o inverno. A cidade é um destino popular para quem busca esportes de inverno e belas paisagens naturais.

24. São Paulo: Campos do Jordão - 1.628,16 metros

Campos do Jordão, conhecida como a "Suíça Brasileira", é famosa por sua arquitetura de estilo europeu e clima montanhoso. A cidade é um importante destino turístico, especialmente durante o inverno, atraindo visitantes para eventos e festivais.

25. Sergipe: Carira - 368,80 metros

Carira é uma cidade tranquila, que se destaca pela cultura local e pela hospitalidade de seus habitantes. Sua altitude proporciona um clima ameno, ideal para o cultivo de diversas plantações.

26. Tocantins: Arraias - 712,63 metros

Arraias é uma cidade com uma rica cultura local e tradições que refletem a vida no interior. A altitude contribui para um clima agradável, propício para atividades rurais e turismo.