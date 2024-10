Quais são as 10 cidades mais altas do estado de São Paulo?

O estado de São Paulo é conhecido por sua diversidade geográfica, com paisagens que vão desde planícies até regiões montanhosas. Para os amantes da natureza e do clima ameno, as cidades mais altas do estado são destinos que oferecem temperaturas mais frescas e belas paisagens. A seguir, listamos as 10 cidades mais altas de São Paulo, baseadas em sua altitude em relação ao nível do mar.

1. Campos do Jordão – 1.639,15 metros

Campos do Jordão é a cidade mais alta do estado de São Paulo, localizada na Serra da Mantiqueira. Com clima ameno e arquitetura europeia, é um dos destinos turísticos mais populares, especialmente durante o inverno. A cidade oferece atrações como o Horto Florestal e o Pico do Itapeva.

2. Santo Antônio do Pinhal – 1.196,6 metros

Vizinha de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal também se destaca pela altitude. A cidade é cercada por natureza e é um destino ideal para quem busca tranquilidade e paisagens exuberantes. O Pico Agudo, com uma vista espetacular, é uma de suas principais atrações.

3. Pedra Bela – 1.102,27 metros

Pedra Bela é uma cidade charmosa, conhecida por suas montanhas e por atividades de aventura, como a famosa tirolesa de 1.900 metros, uma das maiores da América Latina. A altitude da cidade proporciona vistas incríveis e um clima agradável durante o ano todo.

4. Divinolândia – 1.055,47 metros

Divinolândia, localizada na Serra da Mantiqueira, é conhecida por suas paisagens montanhosas e pela agricultura. Com altitude superior a 1.000 metros, a cidade oferece um clima ameno, perfeito para quem gosta de passeios em meio à natureza.

5. Pedregulho – 1.010,48 metros

Pedregulho, no interior paulista, é conhecida por seu cenário rural e pelas cachoeiras ao redor. A cidade combina altitude elevada com um ambiente tranquilo, ideal para quem deseja escapar do ritmo acelerado das grandes cidades.

6. Franca – 996,07 metros

Franca é uma das maiores cidades do interior de São Paulo e também uma das mais altas. Além da altitude, a cidade é conhecida como a capital do calçado e por sua produção de café de alta qualidade. A combinação de um clima agradável com a tradição industrial faz de Franca um importante polo econômico.

7. Cristais Paulista – 990,54 metros

Localizada próxima a Franca, Cristais Paulista é uma pequena cidade do interior que se destaca pela sua altitude. A cidade tem forte ligação com a agricultura, especialmente na produção de café e outras culturas.

8. Bom Sucesso de Itararé – 965,02 metros

Bom Sucesso de Itararé, localizada no sul do estado, é cercada por paisagens naturais exuberantes. Com uma altitude que proporciona temperaturas agradáveis, a cidade é um bom destino para quem busca contato com a natureza.

9. Serra Negra – 941,41 metros

Serra Negra é uma cidade turística famosa por suas águas minerais e clima de montanha. Localizada no Circuito das Águas Paulista, a cidade atrai visitantes que buscam relaxamento e saúde, além de oferecer paisagens belíssimas.

10. Cunha – 939,59 metros

Fechando a lista, Cunha é conhecida por suas belezas naturais e por suas cerâmicas artísticas. A cidade fica na divisa com o estado do Rio de Janeiro e é um ótimo destino para quem busca trilhas, cachoeiras e um clima mais ameno devido à sua altitude.

Cidades altas e paisagens deslumbrantes no estado de São Paulo

As cidades mais altas do estado de São Paulo oferecem muito mais do que apenas altitudes elevadas. Com climas amenos, paisagens naturais exuberantes e opções turísticas variadas, essas cidades são ótimos destinos para quem deseja explorar o lado montanhoso e tranquilo do estado. Se você busca uma viagem com temperaturas mais frescas e contato direto com a natureza, essas cidades são ótimas opções para o seu próximo destino.